¿Otra artista internacional bostera? Dove Cameron posó con la camiseta de Boca y se robó todas las miradas

La actriz estadounidense acompañó a su prometido Damiano David en una primera gira como solista. La chica Disney fue vista con los flamantes colores.

Luego de una Dua Lipa, llega una Dove Cameron. Tras la presencia de la británica en el Superclásico y el revuelo que ese momento generó en redes, en las últimas horas los internautas volvieron a revolucionarse luego de que la protagonistas de Descendientes portara una camiseta de Boca.

El hecho ocurrió bajo el contexto de la gira internacional que está llevando a cabo su reciente prometido, Damiano David; quien está incursionando en su carrera solista tras su liderazgo en Måneskin. Cameron no pasó desapercibida no solo por su simple presencia en el lugar, sino por portar los colores del equipo argentino.

Las imágenes que recorrieron la web image Dove Cameron con la camiseta de Boca. Créditos: X / Charts_Dove ¿Otra victoria para el Xeneize?, en menos de una semana, dos artistas internacionales posaron con la icónica camiseta y el hecho generó numerosos comentarios en las diversas redes sociales.

image Otra prueba del hecho. Créditos: X / fefebongiorno "Bostera como el 87%de la población mundial", "Una más que sabe lo que es bueno. No nos cansamos de ganar", "Después tenés que escuchar que la combinación de colores es un asco", "El club más popular del país por lejos", fueron algunos de los mensajes, la mayoría expresados por los fanáticos del club.

Dove Cameron, popularmente conocida como una chica Disney, se encuentra en el país y se encuentra en un gran momento de su vida persona. Hace unos días, la rubia se comprometió con Damiano y es su fiel acompañante en la extensa gira del intérprete. Próximamente, estarán en Bogotá, Colombia y continuarán por otros países de Latinoamérica.