¿Otra artista internacional bostera? Dove Cameron posó con la camiseta de Boca y se robó todas las miradas
La actriz estadounidense acompañó a su prometido Damiano David en una primera gira como solista. La chica Disney fue vista con los flamantes colores.
Luego de una Dua Lipa, llega una Dove Cameron. Tras la presencia de la británica en el Superclásico y el revuelo que ese momento generó en redes, en las últimas horas los internautas volvieron a revolucionarse luego de que la protagonistas de Descendientes portara una camiseta de Boca.
El hecho ocurrió bajo el contexto de la gira internacional que está llevando a cabo su reciente prometido, Damiano David; quien está incursionando en su carrera solista tras su liderazgo en Måneskin. Cameron no pasó desapercibida no solo por su simple presencia en el lugar, sino por portar los colores del equipo argentino.
Te Podría Interesar
Las imágenes que recorrieron la web
¿Otra victoria para el Xeneize?, en menos de una semana, dos artistas internacionales posaron con la icónica camiseta y el hecho generó numerosos comentarios en las diversas redes sociales.
"Bostera como el 87%de la población mundial", "Una más que sabe lo que es bueno. No nos cansamos de ganar", "Después tenés que escuchar que la combinación de colores es un asco", "El club más popular del país por lejos", fueron algunos de los mensajes, la mayoría expresados por los fanáticos del club.
Dove Cameron, popularmente conocida como una chica Disney, se encuentra en el país y se encuentra en un gran momento de su vida persona. Hace unos días, la rubia se comprometió con Damiano y es su fiel acompañante en la extensa gira del intérprete. Próximamente, estarán en Bogotá, Colombia y continuarán por otros países de Latinoamérica.
Damiano David no se quedó atrás
El cantante italiano también se animó a lucir una camiseta del club y, con un efusivo "¡Aguante Boca!", encendió al público en C Art Media. El gesto desató una ovación inmediata y marcó el comienzo de un show cargado de energía, complicidad y guiños al público argentino.