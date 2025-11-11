Andrea Rincón visitó Mendoza con su nuevo novio y levantó suspiros: las fotos hot en un hotel de Tupungato

La morocha estuvo en un lujoso hotel de la provincia. Tras cancelar su compromiso con Mauricio Correa, la mujer sorprendió las redes con otro hombre.

Andrea Rincón ha decidido volver a apostar al amor, y lo hizo público desde uno de los escenarios más románticos de Argentina: el Valle de Uco, en Mendoza. La actriz, que conduce TVR, sorprendió a sus seguidores con una serie de fotos y videos que confirman su nueva relación, aunque con un gran hermetismo.

Tras la escandalosa ruptura de su compromiso con Mauricio Correa en abril de 2024, una separación que llegó en medio de fuertes acusaciones y tras un año de planes de boda, Rincón no había vuelto a presentar una pareja formal. En las últimas horas, se la vio rodeada en brazos de un misterioso hombre y sorprendió a las redes.

Andrea Rincón en Mendoza image La romántica postal de Rincón con su nuevo novio. Créditos: Instagram "En el paraíso", fue la única frase que escribió la actriz para acompañar un carrusel de imágenes que no dejan lugar a dudas. En las fotos, se la ve abrazada a un hombre, tomando vino en una bañera del Hotel de Cielo en Tupungato, mientras disfrutan de una vista privilegiada a las montañas y viñedos mendocinos.

Fiel a su estilo, pero cuidando la privacidad, Andrea prefirió no revelar ni el rostro ni la identidad de su nuevo compañero. En sus historias de Instagram, sin embargo, se mostró aún más "acaramelada": compartió videos de él manejando mientras ella, cantando, le muerde apasionadamente un brazo.