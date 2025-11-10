¡Johnny Depp llegó a la Argentina! las fotos exclusivas y todos los detalles de su estadía en Buenos Aires

Este lunes, alrededor de las 17 horas, Johnny Depp llegó a la Argentina en un vuelo privado procedente de Los Ángeles. El actor, director y músico fue recibido en el aeropuerto de Ezeiza por un operativo de seguridad y un grupo de fanáticos que aguardaban su llegada.

Fiel a su estilo, Depp lució un sombrero y un pañuelo, elementos distintivos de su imagen. Dos camionetas lo trasladaron desde la terminal; una de ellas fue adquirida especialmente para la ocasión por el empresario y amigo personal del actor, Jorge “Corcho” Rodríguez .

La visita de la estrella tiene como epicentro la ciudad de La Plata , donde desarrollará una agenda institucional y cultural. Este miércoles 12, Depp mantendrá un encuentro protocolar con el intendente Julio Alak , quien lo distinguirá como visitante ilustre en un acto oficial. Posteriormente, recorrerá el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha.

El programa continuará en el Teatro Municipal Coliseo Podestá , donde se desplegará una alfombra roja. Allí, el público podrá asistir a una masterclass abierta y a una entrevista pública en la que participará Riccardo Scamarcio , protagonista de la película dirigida por Depp . La moderación del encuentro estará a cargo de Verónica Lozano .

El motivo central de la visita de Depp al país para presentar Modigliani, tres días en Montparnasse, su segunda película como director, casi treinta años después de su ópera prima, The Brave.

Tras la masterclass en La Plata, se celebrará una función de gala exclusiva para invitados y prensa donde se proyectará el film. La obra, que narra tres días cruciales en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en la París de 1916 , cuenta con un elenco internacional que incluye a Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat y Luisa Ranieri, entre otros.

Johnny Depp Johnny Depp. Créditos: Archivo MDZ

El estreno nacional de Modigliani está previsto para este martes 11 de noviembre en el Cinemark Palermo de Buenos Aires, evento al que se espera que asista Depp junto a parte del elenco.

La visita es promocionada por "Corcho" Rodríguez, quien mantiene una relación cercana con el actor y ya lo había recibido en febrero, cuando Depp visitó el país para grabar música en su estudio.