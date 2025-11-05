Johnny Depp en Argentina: será entrevistado en vivo por una famosa conductora de Telefe

La icónica figura de Hollywood estará de visita en el país para presentar su nuevo trabajo cinematográfico y participar de un encuentro televisivo imperdible.

Johnny Depp llegará el martes 11 de noviembre a nuestro país con una agenda cargada de compromisos. El principal motivo de su estancia es la promoción de su flamante obra cinematográfica, un proyecto que lo encuentra nuevamente asumiendo el rol de realizador. Se trata de "Modigliani, tres días en Montparnasse", una película que marca su retorno a la silla de director, desatando una expectativa considerable entre sus seguidores y la crítica especializada.

Como si fuera poco, su paso por el país incluirá un encuentro televisivo de alto perfil. El protagonista de la emblemática saga de piratas y conocido allegado al productor Jorge "Corcho" Rodríguez, esposo de la popular conductora, será la máxima atracción del programa de Telefe conducido por Verónica Lozano. El astro se sentará en el célebre sillón del ciclo Cortá por Lozano para una conversación íntima donde, según se anticipa, abordará con sinceridad sus emprendimientos recientes y su estrecho lazo de amistad con la mencionada pareja.

Johnny Depp en los estudios de Telefe Johnny-depp-2.jpg Johnny Depp se presentará en los estudios del canal de la familia. Foto: Imdb Para los interesados en presenciar este acontecimiento mediático, es crucial conocer los detalles de la emisión. La entrevista exclusiva se transmitirá en directo dentro del magazine de Telefe, Cortá por Lozano, el próximo martes 11 de noviembre a las 14:30. Además de la señal tradicional, el público tendrá la posibilidad de seguir el momento a través de la página web de Telefe.

La disponibilidad del contenido no termina con la emisión en vivo. Una vez que el programa haya finalizado, la entrevista con Johnny Depp estará al alcance de todos en el canal de YouTube de la emisora.