Así es por dentro la increíble mansión que Marcelo Tinelli venderá en Uruguay

En medio del escándalo revelaron que el conductor se desprenderá de la enorme vivienda y se conocieron las imágenes.

Marcelo Tinelli se encuentra pasando uno de los peores momentos a nivel familiar luego del escandaloso posteo que realizó Juanita Tinelli tras la amenaza que recibió en su celular. La joven apuntó contra su padre y esto, por supuesto, no pasó desapercibido.

En medio de todo eso, el conductor se encuentra en Uruguay, en la famosa casa que la familia tiene en la zona de La Boyita. Sin embargo, la vivienda dejará de ser de su propiedad, ya que la venderá y se conocieron detalles de la propiedad.

La casa fue bautizada como Guanahani y fue el refugio que utilizó la familia Tinelli durante muchos años para pasar las vacaciones de verano. También fue el lugar elegido para grabar el reality Los Tinelli, que según la información se habría detenido debido al escándalo.

Así es por dentro la increíble mansión de Marcelo Tinelli Captura de pantalla 2025-11-05 222816 El exterior de la mansión de Marcelo Tinelli. Foto: captura de video / América TV. El lugar posee nueve suites con hermosos diseños y una enorme pileta climatizada y además tiene dos casas de huéspedes que brindan un mayor espacio y comodidad para los habitantes. En otro apartado se puede encontrar un gimnasio totalmente equipado con máquinas de primer nivel y dispone de calefacción por suelo para todos los ambientes.

Para aquellos que quieran disfrutar del aire libre lo pueden hacer sin problemas, ya que se pueden encontrar una cancha de fútbol con gran iluminación, hoyos para practicar golf y hasta un bosque nativo.