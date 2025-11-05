Un conductor de canal América reveló detalles de una conversación con Marcelo Tinelli: "Está muy dolido"

El universo mediático se ha conmocionado ante el severo trance personal que afecta a la familia de Marcelo Tinelli. El escándalo se desató tras conocerse los detalles de las fricciones en su círculo íntimo, desencadenadas por la denuncia de Juanita Tinelli por angustiosas amenazas.

En este complejo escenario, el reconocido cronista Ángel de Brito se atrevió a desmenuzar la coyuntura y compartió el contenido de una conversación privada que sostuvo con la estrella de la pantalla chica. El conductor de LAM (América TV), entrevistado por el programa Intrusos (América TV), manifestó su asombro ante la magnitud de la discordia que se gestó lejos del ojo público: “Yo estoy muy sorprendido porque no era algo vox populi”.

El comunicador ahondó en los conflictos que afectan a la familia de Marcelo, enfocándose en un punto de particular asombro. “La interna entre las hermanas es lo que más me sorprende y entre las exmujeres no me sorprende nada”, puntualizó, sugiriendo que la principal fuente de roce se localiza entre las hijas del animador. Asimismo, ofreció una explicación al hecho de que Juana haya optado por dejar de seguir a Cande, su hermana, en las plataformas digitales. El motivo, según indicó, es contundente: “Porque las hermanas no le creen la denuncia y varias personas más de la familia tampoco”.

El angustiante presente de Marcelo Tinelli y su familia La palabra de Ángel de Brito tras una conversación privada con Marcelo Tinelli La palabra del conductor de canal América tras una conversación privada con Marcelo Tinelli. Video: Intrusos (América TV) El líder de las angelitas también se refirió a la reacción del conductor y su firme voluntad de aplacar la situación. “Yo creo que las chicas van a hablar, pero Marcelo está tratando de que todo se calme, de reunir a su familia”, comentó De Brito, revelando la postura activa del presentador para restablecer la armonía.

“A mí me dijo que estaba muy triste, que estaba muy dolido con lo que está pasando. Está anímicamente muy afectado y no creo que tuviera ganas de salir a divertirse hoy en el streaming para hablar pavadas cuando esto lo tiene atravesado”, develó el conductor de LAM acerca del estado emocional del célebre animador. Enfatizó que los esfuerzos primordiales de Marcelo están centrados en recomponer los lazos afectivos rotos. “Me dijo que su misión es juntar de vuelta a su familia”, reveló, destacando el profundo deseo de reconciliación.