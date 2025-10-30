Baby Etchecopar destruyó a una filosa panelista de canal América: "Es un personaje que no sirve"

"Hoy hablé con un directivo de acá y le pregunté '¿hay alguna orden bajada de pegarme?'", comenzó Etchecopar sin ocultar su molestia por el hecho de haber sido blanco de críticas de una integrante de LAM, el ciclo estrella de canal América , señal que al igual que A24 es parte del Grupo América.

Luego, aludiendo directamente a la panelista, Baby Etchecopar enfatizó: "Simplemente, a Matilda (Blanco), esta señora, le digo, y tampoco es porque criticó el vestido de novia de mi mujer, cosa que me importa un carajo. Ella no lo vio bien porque no estaba invitada a la fiesta, pero realmente digo que es muy feo reírse de la ropa de la gente".

Siguiendo con su réplica, Etchecopar señaló sobre Blanco: "También dijo que yo imitaba a Ozzy Osbourne. Esta gente tiene una imaginación a la hora de hacer rating, me hacen acordar un poco a (Viviana) Canosa... Yo digo, señora Matilda, con todo respeto, los cuerpos no tienen la perfección del suyo. Yo pensé que no se discriminaba más por cuerpo. Bueno, se regodearon poniendo fotos mías. Está todo bien, yo me lo banco, es el juego".

En tanto que sobre el hecho de que le hayan "pegado" desde canal América , que pertenece al mismo grupo de A24, el conductor apuntó que le pareció "medio ridículo". Además, en un gesto de empatía, Baby Etchecopar esgrimió: "Conozco muchas compañeras que a veces tienen problemas para vestirse, porque hay que vestirse todos los días. Por ahí tenés un Martín Fierro, tenés una gala de la radio, y las chicas buscan canje porque es muy caro. No somos estrellas, somos laburantes. Yo gano bien, la ropa es mía, yo no me visto por canje. No porque sea rico, sino porque tengo unas medidas antropométricas medio raras, entonces la ropa me la tienen que hacer a medida".

Redoblando su descargo contra Matilda Blanco, el periodista argumentó: "No tienen que criticar la ropa de la gente, porque mucha gente llora por eso, porque hay gente que va a las galas vestida con lo que tiene, con lo que puede, con lo que le prestaron. Y después al otro día usted dice 'eso no se pone con eso'. A ver, cuál es el parámetro de la moda... Yo entiendo el juego de la tele, pero no se ría más, ni disfrute criticando la ropa del otro, porque hay mucha gente que no tiene ropa. Yo creo que entrar en el juego de lo personal no es gracioso. Quizás le midió, quizás que yo esté en pantalla le mide, pero usted Matilda está equivocada".

Por último, Baby Etchecopar destruyó a su colega de canal América sentenciando: "Creo que es un personaje que no sirve... Realmente Matilda, con todo respeto y la confianza de habernos visto en un par de fiestas, no humille a la gente. No humille a la gente que no tiene ropa y hace los programas con la ropa que puede y que tiene... No se ría más de los compañeros, no se ría más de la gente, porque el país está muy pobre, en los canales no se gana lo que se tendría que ganar, y nos ponemos lo que nos podemos poner... Trate de no hacer leña del mismo ambiente del que usted cobra, nada más que eso, y no voy a hablar más de usted".