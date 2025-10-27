La tajante teoría de Eduardo Feinmann sobre el baile de Cristina Fernández de Kirchner tras la brutal derrota del kirchnerismo

El conductor analizó el duro revés que recibió el peronismo en las elecciones legislativas, y no dudó en apuntar contra la expresidenta como artífice de la debacle.

Este lunes, Eduardo Feinmann deslizó una filosa argumentación sobre el baile de Cristina Fernández dee Kirchner tras la brutal derrota del kirchnerismo en las elecciones legislativas nacionales. Además de arremeter contra la expresidenta, el conductor le hizo un categórico llamado de atención al peronismo de cara al futuro.

"Siempre que hay una elección, sea presidencial, o sea de medio término, debe ser un día de fiesta para la democracia, para la política y para la república. Tremenda paliza de La Libertad Avanza sobre los K, eso no queda ninguna duda, porque el kirchnerato sacó dos millones de votos menos en todo el país. Es una cosa muy impresionante. Señores en el kirchnerismo, si tienen ganas, traten de escuchar el viento, ¿o no se dan cuenta?, ¿o para la único que sirven ustedes es para destruir, dañar, o voltear gobiernos?", comenzó Feinmann en su editorial para El Noticiero de A24.

Acto seguido, el periodista remarcó sobre la debacle del kirchnerismo: " Perdieron medio millón de votos en pocos días, desde el 7 de septiembre hasta el día de ayer. La señora Cristina, la que está presa, la chorra, no perdió en la cancha porque ella no era candidata, pero perdió, porque ella armó las listas. Ella tuvo la lapicera, lo mismo que su hijito, el que ayer aparecía con una camisa con hombreras, parecía Locomía, y le ponía cara de traste a Kicillof cada vez que hablaba".

Eduardo Feinmann responsabilizó a Cristina Fernández de Kirchner por la derrota del kirchnerismo Eduardo Feinmann y su análisis sobre la derrota del kirchnerismo En tanto que sobre el gesto de Cristina Fernández de Kirchner tras la derrota, Eduardo Feinmann disparó: "Nadie entiende por qué salió al balcón a bailar, aunque algunos dicen 'bailó porque en realidad ella estaba contenta de que a Kicillof le fue horrible en la provincia de Buenos Aires'. Pero lo que ella no entiende, es que la que perdió fue ella, porque ella armó las listas con su lapicera... Pero como nunca se hace cargo de nada, entonces sale al balcón y baila".

Por otro lado, Feinmann suscribió al argumento de que el kirchnerismo triunfó en las recientes legislativas bonaerenses del 7 de septiembre porque hubo gente de la provincia que tuvo temor a perder el trabajo. Mientras que sobre las elecciones legislativas nacionales del domingo, el conductor subrayó: "La gente no acompañó al PJ porque tres cabezones, frase que le corresponde a Grabaois en su momento, tres cabezones que creen que se la saben todas, y no saben nada, armaron una lista y les fue como el traste. Básicamente eso".