Diego Santilli calificó de "desafortunada" la frase de Karen Reichardt sobre la "enfermedad mental" del kirchnerismo

El candidato a diputado por La Libertad Avanza se diferenció de su compañera que está segunda en la misma lista.

El candidato a diputado por La Libertad Avanza Diego Santilli se diferenció de su compañera de lista Karen Reichardt al calificar de "desafortunada" la frase que relacionó al kirchnerismo con una enfermedad mental.

"Me parece desafortunada esa expresión, yo no estoy de acuerdo" dijo Santilli, cuando fue consultado por esa crítica de la candidata Karen Reichardt que insistió en caracterizar de ese modo al kirchnerismo en distintos reportajes.

“En octubre hay que ir a buscar al electorado que no fue a votar (en septiembre), el del PRO, porque el otro es de verdad una enfermedad mental. Las personas que no tienen capacidad de ver otra mirada. No es que piensan distinto, es un tema cultural, lo tienen adentro", dijo Reichardt.

Cuando le preguntaron a Santilli por estos dichos se limitó a decir que le resultan "desafortunados". A su vez, señaló lo problemático que le resulta hacer campaña con la cara de José Luis Espert en las boletas para votar.