"¿Me pelo o no me pelo?": la insólita encuesta de Diego Santilli que se volvió viral

A pocos días de las elecciones legislativas, Diego Santilli sorprendió con una propuesta que rápidamente se volvió viral.

A pocos días de las elecciones legislativas, Diego Santilli sorprendió con una publicación que rápidamente se volvió viral. Desde su cuenta de X, el candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires lanzó una consulta que generó repercusión inmediata: “Acerca del debate tuitero… ¿Me pelo o no me pelo?”. El mensaje llegó justo después de que la Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazara la reimpresión de boletas luego de que José Luis Espert bajara su candidatura envuelto en un escándalo por sus vínculos con Fred Machado.

El comentario no fue casual. Según trascendió, desde sectores cercanos al Gobierno nacional le habrían sugerido a Santilli un cambio de look para asemejarse a Espert, quien renunció tras ser vinculado con Machado, un reconocido empresario investigado por narcotráfico. Frente a la imposibilidad de modificar la Boleta Única, el equipo libertario lanzó una nueva consigna de campaña: “Para votar al Colorado, marcás al Pelado”, en un intento por reforzar la identificación del votante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1978922173751341478&partner=&hide_thread=false Acerca del debate tuitero…

¿Me pelo o no me pelo?

Los leo. — Diego Santilli (@diegosantilli) October 16, 2025 En un video difundido en redes, Santilli explicó que él encabeza la lista de La Libertad Avanza, acompañado por Karen Reichardt. “Vas a ver una foto donde está Karen y otra persona que ya no sigue en la carrera electoral”, dijo, sin nombrar directamente a José Luis Espert. El mensaje busca aclarar la confusión generada por las boletas previas, donde aún aparece el rostro del economista liberal.

El “debate tuitero” de Diego Santilli desató reacciones en todo el arco político. Desde el oficialismo, Santiago Caputo fue tajante: “Pelate, loko”. En la misma línea, Pilar Ramírez le pidió que se anime al cambio y deje atrás las excusas. Sin embargo, el vocero presidencial Manuel Adorni respondió con humor: “Los que no necesitan implantes deberían cuidar su cabellera. Así que no te peles. Fin”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se sumó y desafió a Santilli: "Yo sé que te animas!!", escribió en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1978932335157371135&partner=&hide_thread=false Yo sé que te animas!! — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 16, 2025 La escena también movilizó a militantes y figuras del espacio libertario. Agustín Romo, presidente del bloque bonaerense de LLA, comentó en tono irónico “EN VIVO Y EN LA MISA”, mientras en redes circuló una imagen creada con inteligencia artificial que mostraba a Santilli completamente calvo y sonriente. La publicación sumó miles de interacciones, consolidando su carácter viral. En X incluso comenzaron a circular boletas de La Libertad Avanza en la que se veía a Santilli pelado.