Sergio Massa reapareció en Mendoza y se reunió con un intendente peronista

El ex ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa , estuvo este fin de semana en Mendoza en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 . El ex candidato presidencial se reunió con un intendente peronista durante su paso por la provincia.

Massa reapareció públicamente en Mendoza tras mantener un perfil bajo en el último tiempo, luego de las elecciones del 2023 en las que perdió el ballotage presidencial contra Javier Milei.

El titular del Ministerio de Economía durante la última etapa de la presidencia de Alberto Fernández llegó a la provincia para participar de la Vendimia Solidaria que se iba a realizar este domingo pero fue suspendida por las fuertes lluvias que azotaron el Gran Mendoza.

Sin embargo, el dirigente peronista aprovechó su visita a Mendoza para reunirse con el intendente de Maipú, Matías Stevanato .

El jefe comunal destacó el encuentro que tuvo con el ex candidato a presidente y expresó: “Recibimos a Sergio Massa que nos visitó durante la Fiesta Nacional de la Vendimia y charlamos sobre el presente de la Argentina y el futuro de Mendoza”.

Asimismo, Stevanato destacó durante la charla el reciente triunfo electoral del peronismo en las elecciones municipales desdobladas de febrero. “También pudimos compartir ideas sobre un logro histórico: en Maipú volvimos a ganar una elección de medio término después de 25 años”.

El triunfo peronista en Maipú

Stevanato y Massa hablaron de las elecciones de concejales en Maipú del pasado 22 de febrero. En esos comicios la lista Maipú Crece impulsada por el intendente se impuso como ganadora con el 43,1% de los votos sobre La Libertad Avanza+Cambia Mendoza, que cosechó el 40,2%.

Con este resultado, el Partido Justicialista (PJ) logró cortar una racha de 25 años sin ganar las elecciones de medio término en Maipú.

Si bien el departamento es un bastión peronista desde el retorno a la democracia, siendo gobernado por intendentes justicialistas ininterrumpidamente, en las últimas décadas las elecciones legislativas le resultaban adversas al oficialismo municipal.