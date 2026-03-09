El Gobierno oficializó la derogación de más de 90 leyes obsoletas: cuáles eran
Este lunes se promulgó la Ley Hojarasca II que eliminó casi un centenar de leyes sancionadas entre 1950 y 1975 que han quedado en desuso o ya son obsoletas.
El Gobierno de Mendoza promulgó este lunes la denominada “Ley Hojarasca II” que deroga más de 90 leyes obsoletas de la provincia, además de eliminar algunos artículos en desuso de otras normas. La iniciativa fue impulsada por el equipo de la vicegobernadora y apunta a “desburocratizar” el Estado con normativas que ya no se aplican.
En agosto del 2025 se aprobó la primera "Ley Hojarasca", la cual obtuvo ese nombre a partir de un proyecto que presentó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apuntada a eliminar normas obsoletas y haciendo una metáfora con el conjunto de hojas secas que se acumula en el suelo.
En esa oportunidad se derogaron 75 leyes en desuso y en febrero de este año la Legislatura aprobó la Ley Hojarasca II en la que se sumó la derogación de otras 91 normas.
En la primera etapa se analizaron 102 leyes sancionadas hasta el año 1950. En tanto, para la segunda etapa se tomó el periodo de tiempo que va desde 1950 hasta 1975, en donde se observaron 172 leyes.
El trabajo estuvo a cargo del equipo de la vicegobernadora Hebe Casado en el Senado provincial, quienes destacaron que la iniciativa apunta a la modernización y desburocratización institucional del Estado.
Cuáles eran las leyes eliminadas
Entre las normas que fueron derogadas se encuentra una que obligaba a que los restaurantes ofrecieran un vino con marbete oficial y precio regulado. Otra exigía producir pan económico en la panadería de la cárcel. También figuran normativas para regular los ficheros de la Biblioteca Legislativa, fomentar el cultivo de remolacha azucarera o establecer horarios rígidos de apertura y cierre del comercio.
Estas leyes fueron derogadas:
- Ley N° 3.514 – Supervisión estatal de la economía: Otorgaba poderes extraordinarios al Ejecutivo para controlar precios y márgenes de ganancia. Fue dictada durante el gobierno de facto de Onganía y hoy resulta incompatible con un sistema económico moderno y con la protección de las libertades individuales.
- Ley N° 1.997 – Biblioteca Pública Legislativa: Regulaba el uso de ficheros y catálogos físicos en la biblioteca legislativa. La digitalización y nuevas formas de gestión volvieron obsoleta esta normativa.
- Ley N° 2.214 – Préstamos de honor a estudiantes: Establecía créditos sin interés para jóvenes mendocinos. Los montos quedaron desactualizados y hoy existen mecanismos más sostenibles de financiamiento educativo.
- Ley N° 2.989 – Pan económico en la Penitenciaría: Obligaba a producir pan en la cárcel con una inversión estatal fija. Actualmente, ese sistema fue reemplazado por servicios tercerizados y controlados sanitariamente.
- Ley N° 3.013 – «Vino para el turista»: Regulaba el precio y la disponibilidad de un vino oficial en restaurantes. Hoy, la promoción del enoturismo se rige por marcos legales más modernos y eficaces.
- Ley N° 3.147 – Fomento a la remolacha azucarera: Buscaba impulsar un cultivo que nunca prosperó en Mendoza, y cuya producción está concentrada en otras regiones del país.
- Ley N° 3.369 – Horarios comerciales: Imponía horarios rígidos de apertura y cierre para comercios. En el contexto actual, con comercio digital y descentralización municipal, la norma perdió sentido.
- Ley N° 4.049 – Subsidios para pacientes con tuberculosis: Aunque buscaba proteger a familias afectadas, hoy existen programas de salud más integrales que cubren estas necesidades.