El Gobierno oficializó la derogación de más de 90 leyes obsoletas: cuáles eran

Este lunes se promulgó la Ley Hojarasca II que eliminó casi un centenar de leyes sancionadas entre 1950 y 1975 que han quedado en desuso o ya son obsoletas.

El Gobierno de Mendoza promulgó este lunes la denominada “Ley Hojarasca II” que deroga más de 90 leyes obsoletas de la provincia, además de eliminar algunos artículos en desuso de otras normas. La iniciativa fue impulsada por el equipo de la vicegobernadora y apunta a “desburocratizar” el Estado con normativas que ya no se aplican.

En agosto del 2025 se aprobó la primera "Ley Hojarasca", la cual obtuvo ese nombre a partir de un proyecto que presentó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apuntada a eliminar normas obsoletas y haciendo una metáfora con el conjunto de hojas secas que se acumula en el suelo.

En esa oportunidad se derogaron 75 leyes en desuso y en febrero de este año la Legislatura aprobó la Ley Hojarasca II en la que se sumó la derogación de otras 91 normas.

En la primera etapa se analizaron 102 leyes sancionadas hasta el año 1950. En tanto, para la segunda etapa se tomó el periodo de tiempo que va desde 1950 hasta 1975, en donde se observaron 172 leyes.

El trabajo estuvo a cargo del equipo de la vicegobernadora Hebe Casado en el Senado provincial, quienes destacaron que la iniciativa apunta a la modernización y desburocratización institucional del Estado.