Cambios en el Gobierno: Sebastián Amerio fue oficializado como Procurador del Tesoro

El Gobierno nacional oficializó la designación de Sebastián Amerio como titular de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Sebastián Amerio, el exsecretario de Justicia que se convertirá en el Procurador del Tesoro de la Nación.

El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la designación de Sebastián Amerio como nuevo titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo encargado de la representación legal del Estado argentino.

La decisión fue formalizada a través de decretos publicados en el Boletín Oficial, en el marco de los recientes cambios en el gabinete nacional tras la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia.

El reacomodo de Sebastián Amerio El nombramiento de Amerio implicó su salida de los cargos que ocupaba hasta ahora: secretario de Justicia del ministerio y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. En su reemplazo, el Gobierno designó a Santiago Viola.

Santiago Caputo, Sebastián Amerio y Gordo Dan Santiago Caputo, Sebastián Amerio y Daniel Parisini "Gordo Dan". Presidencia En paralelo, otro de los decretos aceptó la renuncia de Santiago María Castro Videla como Procurador del Tesoro. Sin embargo, el funcionario continuará dentro de la estructura del organismo, ya que fue designado como Subprocurador del Tesoro, un cargo recientemente creado por el Poder Ejecutivo.

“Créase en el ámbito de la Procuración del Tesoro de la Nación un tercer cargo de Subprocurador del Tesoro de la Nación”, indica la normativa publicada en el Boletín Oficial.