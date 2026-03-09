Cambios en el Gobierno: Sebastián Amerio fue oficializado como Procurador del Tesoro
El Gobierno nacional oficializó la designación de Sebastián Amerio como titular de la Procuración del Tesoro de la Nación.
El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la designación de Sebastián Amerio como nuevo titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo encargado de la representación legal del Estado argentino.
La decisión fue formalizada a través de decretos publicados en el Boletín Oficial, en el marco de los recientes cambios en el gabinete nacional tras la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia.
El reacomodo de Sebastián Amerio
El nombramiento de Amerio implicó su salida de los cargos que ocupaba hasta ahora: secretario de Justicia del ministerio y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. En su reemplazo, el Gobierno designó a Santiago Viola.
En paralelo, otro de los decretos aceptó la renuncia de Santiago María Castro Videla como Procurador del Tesoro. Sin embargo, el funcionario continuará dentro de la estructura del organismo, ya que fue designado como Subprocurador del Tesoro, un cargo recientemente creado por el Poder Ejecutivo.
“Créase en el ámbito de la Procuración del Tesoro de la Nación un tercer cargo de Subprocurador del Tesoro de la Nación”, indica la normativa publicada en el Boletín Oficial.
Según se detalló en los documentos oficiales, Amerio inició formalmente sus funciones al frente de la Procuración del Tesoro el pasado 6 de marzo, en un movimiento que forma parte de la reorganización del área judicial y legal del Gobierno encabezado por el presidente Javier Milei.