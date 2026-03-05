Confirmado: Victoria Villarruel estará en la Fiesta de la Vendimia

La vicepresidenta Victoria Villarruel participará de los eventos de la Vendimia. La incómoda situación que se vivirá tras sus cruces con Luis Petri.

Este jueves se confirmó que la vicepresidenta Victoria Villarruel volverá a participar de los eventos por la Fiesta de la Vendimia, en la que será la presencia política más relevante para esta edición de la celebración.

Si bien aún no se definió en qué actividades participará, desde el Gobierno mendocino ratificaron a MDZ que visitará la provincia. La presidenta del Senado suele acudir a los festejos tradicionales del interior del país y regresará al territorio local. Se especula con que también podría recorrer el departamento de San Carlos.

Su visita, más allá del peso político propio, tendrá en foco sus últimos cruces con el diputado nacional Luis Petri, quien será otra de las figuras centrales durante la agenda vendimial.

El exministro de Defensa buscará aprovechar los eventos para continuar con su posicionamiento en torno a su ansiada postulación a la Gobernación para 2027. Y en el medio se configurará su conflicto con Villarruel.

La obligación del Ejecutivo de recibir a la Vicepresidenta chocará con la relación que actualmente mantiene Villarruel con La Libertad Avanza, aliados del Gobierno provincial. Desde el entorno de Javier Milei sostuvieron que "si tuviera dignidad", la segunda en la línea sucesoria del Estado nacional "debería irse".