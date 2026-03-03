El durísimo cruce entre Luis Petri y Victoria Villarruel: "Apostó al fracaso del Gobierno"

El diputado nacional mendocino arremetió contra la vicepresidente, que no se quedó atrás y salió a responder. El exministro de Defensa la acusó de ir en contra del Gobierno de Javier Milei.

Luis Petri, diputado nacional, cargó contra Victoria Villarruel en una entrevista. Esto se da tras el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, ya que el presidente le lanzó algunos dardos por elevación a la vicepresidenta. Es por eso que el exministro de Defensa recogió el guante, aunque Villarruel no se quedó atrás.

"No me sorprende que Villarruel esté fuera de lugar (por la apertura de sesiones) porque ha estado fuera de lugar dos años. Cuando vos te ofreces a la oposición para ser una alternativa siendo parte de un Gobierno, ¿qué sos?", comenzó diciendo Petri en una entrevista con TN, sobre el rol que tuvo la vice en la apertura de sesiones ordinarias.

Y añadió: "Cuando el presidente habla de aquellos que desde la oposición o desde el Gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia. Si vos te ofreces a la oposición para abrir el Congreso o para sancionar y debatir leyes que lastiman a los argentinos y al Gobierno... Villarruel fue funcional a la oposición". Y fue muy duro: "Villarruel apostó al fracaso de nuestro Gobierno, no tengo dudas".

Tras estas declaraciones, Victoria Villarruel salió a responderle a Petri a través de su cuenta de X: "Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario Mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial".

Petri Villarruel Luego, Petri citó el mensaje y contestó: "Yo te conozco por golpista".