Joaquín De la Torre alertó que el Gobierno de Milei está generando un "asesinato industrial"

"He puesto mi cuero en favor de este gobierno, pero le digo ordénense, porque tener razón en un momento inoportuno, es inocuo. Si la gente no percibe esa mejora de la que habla el gobierno, todo vuelve para atrás" dijo, sin ningún tipo de especulación sobre lo que está viendo de la actualidad nacional y las futuras elecciones Joaquín De la Torre , el mismo que, en agosto pasado había adelantado que la de septiembre iba a ser la última victoria del kirchnerismo .

"Al final del camino, toda elección se decide de lo que se habla la semana antes. En septiembre se habló de los discapacitados, en octubre de economía”, le dijo a MDZ y, para que nadie tenga la menor duda que sabía qué estaba diciendo, agregó: "Estoy convencido que el kirchnerismo es malísimo, pero si este gobierno termina siendo más malo, renacerá o aparecerá otra cosa".

De la Torre parece que nunca pierde la calma. Es más. Ahora parece que se siente muy cómodo sin tener ninguna obligación política ya que no es más legislador. Por eso le pide al Gobierno "aceptar las críticas hechas con buena leche y revisar algunas de sus decisiones. El proceso puede ser virtuoso, pero si no llega a tiempo, puede dejar de serlo".

Al respecto, recordó que la gran mayoría de los nuevos presidentes electos en Latinoamérica no tenían ninguna chance electoral, al igual de lo que le pasó a Javier Milei . "Pero el que hará que vuelva el kirchnerismo será el gobierno gobernando mal. Nunca serán quienes los criticamos de buena fe los que provoquemos ese fenómeno. No hay que ser cabezadura. ¿Por qué no baja la inflación ni el riesgo país? Porque no hay confianza, y no porque lo diga yo, que no existo, sino porque los que miran el día a día todo esto no saben como vamos a resolver la producción y el trabajo".

En este sentido, también fue muy crítico con el ministro Luis Caputo y el coro gubernamental que exige que los municipios bajen la carga impositiva. En este sentido, luego de aclarar que "se tienen que revisar todos los excesos y las tasas cuya contraprestación es imposible de demostrar", De la Torre afirmó que "la verdadera carga de los impuestos la impone el gobierno nacional que está generando un asesinato industrial".

La entrevista con el exsenador libertario y luego del monobloque Derecha Popular se realizó justo el día en la que la Policía Federal lesionó a un camarógrafo de A24. Al respecto, y poniendo el tema como ejemplo de otras cosas, De la Torre se enojó porque "esta gente no se cansa de tirarse tiros en los pies".

"El Gobierno tiene tres fortalezas: su lucha contra la inflación, la imagen del presidente y el desastre de la oposición. Además, en estos dos años de gestión no tuvo ninguna de las siete plagas que podrían haber pasado. Pero, cada dos o tres meses, se tiran tiros en los pies. No entiendo para qué pegarle a un periodista, al camarógrafo, y tirarle gas… Tendrían que haber agarrado a los ambientalistas, detenerlos, decir que están bancados desde Londres o desde Chile, para que acá no haya minería u otras actividades en la cordillera y quedar bien con su propio público", les aconsejó.

Las dudas por el modelo

Algo apesadumbrado, el exintendente de San Miguel recordó que "siempre he mostrado que quiero que al gobierno le vaya bien. Pero si ante cada pequeña crítica nos toman como enemigos, el Gobierno se pierde la oportunidad de rectificar algunas cuestiones. No creo que Paolo Rocca (Techint) quiera que al Gobierno le vaya mal. Pero ahora, ponerlo a competir con la carga impositiva y laboral que tienen las industrias argentinas con las competencias chinas o indias, es un asesinato. Y está mal, No es una competencia justa", sentenció.

Al respecto, se preguntó si todo lo que hace el Gobierno lo hace por mera ideología o enmarcado dentro de un plan integral. Si pasa esto, "me gustaría saber cuál es ese programa. Pero matar a la pequeña y gran industria argentina, poniéndola a competir con quienes no tienen esa carga impositiva, no es justo".

"Al final del día nosotros tenemos dos roles. Generar empleo o consumir. Si una cosa desaparece, la otra también", agregó.

El bloque de senadores bonaerense de La Libertad Avanza 1, integrado por Joaquín de la Torre, Carlos Curestis y Florencia Arietto Foto: Prensa bloque La Libertad Avanza 1 Hace dos años armó, por pedido del gobierno, el bloque de senadores bonaerense de La Libertad Avanza, integrado por Joaquín de la Torre, Carlos Curestis y Florencia Arietto Foto: Prensa bloque La Libertad Avanza 1

Y sumó: "El Gobierno habla de un círculo virtuoso en el cual la gente podrá consumir más porque los artículos cuestan más baratos y eso luego provocará más consumo y otros empleos mejor remunerados".

"Yo primero quiero saber si existe ese plan. Australia tenía un sistema productivo automotriz similar al argentino. Decidieron ponerlos a competir, y la gente empezó a tener cada vez más autos, y así se multiplicaron las actividades relacionadas con la industria automotriz. Pero fueron diez años y 1000 millones de dólares puestos para ese plan. Eso le sirvió al vecino y al país. Hubo una inversión. Hoy no sucede eso", sentenció.

En cuanto al cronograma electoral, De la Torre defendió el desdoblamiento electoral impulsado el año pasado por Axel Kicillof y espera que ahora el gobernador no se desdiga o de un paso atrás porque si no puede perjudicar su proyecto presidencial.

"Espero que el desdoblamiento haya venido para quedarse. La gente demostró que sabe votar. Y ganaron los intendentes y ganó Milei. La mayoría, de manera escandalosa, ratificaron sus gestiones y se evitaron los arrastres", comentó De la Torre, para quien "si Kicillof quiere ganar debe demostrar que puede ser un buen candidato. Si lo es, no necesitará el arrastre de nadie. Pero si no lo es, perderá naturalmente".