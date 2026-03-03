Atención contribuyentes: ATM fijó tasas de interés para el Inmobiliario y el Automotor

La Administración Tributaria Mendoza estableció la tasa de interés que se aplicará a los impuestos patrimoniales a quienes no efectúen el pago total anual de los tributos a la fecha de vencimiento.

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) estableció la tasa de interés que se aplicará a los impuestos Inmobiliario y Automotor para aquellos contribuyentes que no efectúen el pago total anual de los tributos a la fecha de vencimiento.

Mediante la Resolución Nº 13, publicada este martes, el organismo recaudador de la provincia determinó una tasa de interés del 1,75% para los dos impuestos patrimoniales.

La Ley Impositiva establece que el pago anual en cuotas del Impuesto Inmobiliario y a los Automotores, devengará el interés de financiación que establezca la ATM, calculado desde la fecha que se fije para el vencimiento de la opción de pago total, en los meses de febrero y marzo, respectivamente.

A través del artículo 50 del Código Fiscal se dispone que las facilidades de pago concedidas por este Organismo devengarán un interés sobre saldo y dicho interés no podrá exceder de una y media vez la tasa activa promedio que perciba el Banco de la Nación Argentina por sus operaciones, y el Ministerio de Hacienda y Finanzas fija la tasa, en el 2% mensual, para planes de facilidades de pago.

La tasa de interés fijada por ATM En la resolución publicada este martes, ATM estableció que la tasa de interés de financiamiento que devengará el pago de la segunda cuota del Impuesto Inmobiliario será del 1,75% desde abril.