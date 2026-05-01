Javier Milei activa el acuerdo Mercosur-UE con una reunión con el embajador argentino en Francia y estrecha lazos con Canadá

El presidente encabezó una serie de encuentros diplomáticos y teleconferencias de alto nivel para dar inicio a la implementación del acuerdo con la Unión Europea, mientras avanza en la negociación de un tratado de libre comercio con Canadá.

El Gobierno de Javier Milei busca dinamizar la inserción internacional de Argentina operando en varios frentes estratégicos. Este viernes, la actividad en la Quinta de Olivos estuvo centrada en la puesta en marcha de un nuevo esquema de intercambio y en la consolidación de alianzas con socios clave del G7 y el Mercosur.

El inicio de una nueva era con la Unión Europea Este 1° de mayo marca un hito en la relación bilateral entre el bloque regional y el europeo con el comienzo de la aplicación provisoria del Acuerdo Interino de Comercio. Para monitorear este arranque operativo, el presidente Milei recibió en la residencia oficial al embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, y al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

Posteriormente, el Jefe de Estado participó de una teleconferencia junto a sus pares de la región —el mandatario paraguayo Santiago Peña y el canciller brasileño Mauro Vieira— y las máximas autoridades de la Unión Europea, Ursula von der Leyen y Antonio Costa.

Expansión hacia el Norte: el vínculo con Canadá En paralelo al frente europeo, Milei mantuvo una conversación con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Ambos líderes resaltaron la importancia de acelerar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre Canadá y el Mercosur, proceso que se encuentra formalmente abierto desde 2018.

Javier Milei en su llamada con el Primer Ministro de Canadá Mark Carney Javier Milei en su llamada con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney. X | @pabloquirno