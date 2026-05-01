Con un video animado inspirado en LEGO, Javier Milei dejó su mensaje por el Día del Trabajador

El presidente Javier Milei difundió un video en el marco del Día del Trabajador , con un mensaje centrado en su visión de reconstrucción económica y política del país. La pieza audiovisual combina elementos simbólicos y consignas alineadas con el rumbo de su gestión.

En el video se observa una animación de un personaje inspirado en los clásicos juegos de bloques de plástico LEGO , con el rostro del propio mandatario. Vestido con traje y corbata, el personaje aparece construyendo una estructura a partir de piezas que remiten a los colores de la bandera argentina.

A medida que avanza la secuencia, los ladrillos celestes y blancos se ensamblan hasta formar la silueta geográfica del país. Cada uno de esos bloques incluye frases que sintetizan ejes centrales del programa de gobierno.

Entre las consignas que aparecen se destacan “Más Libertad”, “Baja Inflación”, “Menos Ministerios”, “Reforma Laboral”, “Apertura Económica” y “Fin de los piquetes”, en línea con las políticas impulsadas por la actual administración.

El video concluye con un mensaje dirigido a los trabajadores, en el que se destaca la idea de reconstrucción gradual. “Feliz día al que trabajó para reconstruir este país, un bloque a la vez”, señala la pieza en su tramo final.

Como cierre, se incluye una salutación institucional: “Feliz Día del Trabajador, Presidente Milei”. De esta manera, el Gobierno utilizó una estética lúdica para transmitir un mensaje político en una fecha clave del calendario laboral.