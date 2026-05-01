Cornejo anunció que el Tren de Cercanías unirá Maipú con Luján y ampliará la red de transporte

El gobernador Alfredo Cornejo anunció este viernes una ampliación clave del sistema ferroviario provincial, con el Tren de Cercanías del Este , que unirá Maipú con Luján de Cuyo en un tramo de más de 10 kilómetros que se sumarán a la traza proyectada desde el departamento de San Martín y Junín.

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el mandatario detalló que el proyecto, que originalmente contemplaba 33 kilómetros de extensión, fue rediseñado tras el proceso licitatorio para incorporar 12,6 kilómetros adicionales.

De esta manera, la traza total alcanzará los 45 kilómetros, con 19 paradores y estaciones distribuidas a lo largo del recorrido.

“La movilidad también es parte central de nuestra visión”, sostuvo Cornejo al presentar la iniciativa, que calificó como resultado de un "proceso competitivo" que permitió mejorar la propuesta original.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, anticipó a MDZ que la traza irá desde Gutiérrez, en Maipú, que es donde inicialmente iba a terminar el tren de Cercanías (donde se podrá realizar conexión con el Metrotranvía), hacia Luján de Cuyo, en la zona de Almirante Brown y San Martín, que es donde llegará la traza del Metrotranvía una vez que terminen las obras, en zona de la Facultad de Ciencias Agrarias.

Más extensión del Tren de Cercanías

Uno de los aspectos que remarcó el gobernador fue el impacto del proceso licitatorio en términos económicos. Según explicó, la obra finalmente se ejecutará por cerca de $196.000 millones, una cifra inferior al presupuesto oficial actualizado, que rondaba los $202.000 millones.

"Es una suma significativamente menor a la del monto del presupuesto oficial actualizado", planteó.

Tren de cercanías desde Junín a Maipú. Tren de cercanías desde Junín a Maipú.

Este esquema, aseguró, permitió no sólo reducir costos sino también ampliar el alcance del proyecto, incorporando la conexión con Luján de Cuyo, un punto estratégico del Gran Mendoza.

Con esta ampliación, el sistema ferroviario provincial dará un salto significativo según Cornejo, quien indicó que la red total alcanzará los 80 kilómetros de extensión, lo que permitirá superar incluso la extensión del sistema de transporte ferroviario urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Avance del Metrotranvía y modernización

El anuncio del tren se complementa con el avance del sistema de Metrotranvía, que ya presenta más del 70% de ejecución en sus nuevas etapas.

metrotranvia vagones duplas chofer (6).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Según recordó el gobernador, las obras incluyen:

Extensión de 6 km hacia el Aeropuerto

Extensión de 11 km hacia Luján de Cuyo

Construcción de 16 paradores inteligentes

Licitación de 217 intersecciones semaforizadas

Además, se incorporarán mejoras tecnológicas como wifi satelital a bordo, como ya adelantó MDZ, en línea con la estrategia de modernización del transporte público.