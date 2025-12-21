Wi-Fi, bicicleteros y más de 500 pasajeros: así será el Tren de Cercanías

La obra contará con 33 kilómetros de vías que conectarán la estación Libertador General San Martín, en Junín; con la estación Gutiérrez, en Maipú. En medio habrá 8 estaciones de distintas zonas estratégicas de San Martín y la zona Este de Maipú.

Lo que caracterizará al Tren de Cercanías es que la Provincia informó en la licitación que incorporará triplas, llamadas Unidades Múltiples Diésel (DMU por sus siglas en inglés), cuyas características técnicas y de confort están detalladas en las bases y condiciones del pliego al que accedieron los 10 oferentes que participaron .

Se trata de tres triplas completamente nuevas, sin uso previo, diseñadas para servicios regionales de media distancia y adaptadas tanto a las exigencias operativas como a la experiencia del pasajero, con un presupuesto oficial de $28.685 millones.

El Tren de Cercanías tendrá como una de las estaciones de comienzo y fin la del Libertador General San Martín, en Junín.

Esta es una diferencia notable, por ejemplo, con el Metrotranvía de Mendoza, cuyas duplas que utiliza han sido donadas desde San Diego por la llamada MTS (San Diego Metropolitan Transit System), de California, Estados Unidos.

Las triplas del Tren de Cercanías

Cada una de estas formaciones estará compuesta por tres coches de trocha ancha (1.676 mm), con una longitud total que no superará los 95 metros, y una configuración definida: dos coches motrices en los extremos y un coche remolcado en el centro.

La capacidad total de transporte alcanzará los 506 pasajeros por tripla (210 sentados y 296 de pie), distribuidos entre los tres coches (168 en las formaciones de los extremos y 170 en la del medio), superando ampliamente el piso mínimo exigido de 300 personas del pliego.

El pliego establece que el oferente deberá cotizar material rodante, que cumpla con toda la normativa ferroviaria vigente en la República Argentina, incluidas las disposiciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), además de normativas internacionales.

Las DMU están pensadas para un "uso intensivo": recorrerán en promedio 120.000 kilómetros por año, con un ciclo de mantenimiento pesado previsto a los 10 años, o al alcanzar 1,2 millones de kilómetros.

De acuerdo a los plazos de entrega, la licitación contempla un esquema escalonado, ya que las dos primeras unidades deberán ser entregadas "en condiciones de prueba" a los 11 meses desde el pago del anticipo, que será del 30% del contrato.

La tercera unidad se entregará a los 14 meses del pago del anticipo y todo el material rodante deberá ser entregado en la Estación General Libertador San Martín, en Junín, "por cuenta y cargo de la contratista".

Diseño de cada tren

Según se establece en los pliegos del material ferroviario, el diseño de las triplas debe priorizar "la comodidad y la funcionalidad", con accesorios visibles y el equipamiento interior que sean "elegantes, modernos y ergonómicos, generando una sensación de amplitud y bienestar para los usuarios habituales del servicio".

En los coches cabina se dispondrá de la cabina de conducción con asiento para conductor y co-conductor, panel de control, sistemas eléctricos, frenos de emergencia y equipamiento de seguridad. El compartimento de pasajeros contará con asientos, barandas, iluminación, parlantes de emergencia, displays con LED informativos y sistemas de comunicación directa con el conductor.

El recorrido y los detalles del tren de cercanías en Mendoza El recorrido y los detalles del tren de cercanías en Mendoza

Cada coche cabina tendrá además áreas reservadas para dos personas con movilidad reducida, sumando "accesibilidad universal" al diseño. En el coche intermedio se incorporarán estantes porta equipaje, pasamanos verticales y horizontales, apoyo isquiático, espacios para sillas de ruedas con dispositivos de fijación y sistemas de elevación para personas con movilidad reducida.

Las DMU estarán equipadas con sistemas de aire acondicionado frío/calor tanto en la cabina de conducción como en los salones de pasajeros, preparados para "condiciones climáticas exigentes", incluyendo inviernos de hasta –5º o veranos de 45°, especifica el pliego.

Las ventanas laterales del salón de pasajeros tendrán un material "antivandálico" resistente a impactos. Además, al menos el 50% de las ventanas de cada coche podrá contar con aperturas por parte de los pasajeros cuando sea necesario.

Las triplas deberán disponer de "pasillos amplios y flexibles" entre coches. En cuanto al acceso a cada unidad, cada coche contará con "al menos dos puertas por lado", y con espacio que facilite "el ascenso y descenso rápido de pasajeros en estaciones".

Bicicletas, tecnología y conectividad Wi-Fi

Por otro lado, cada coche cabina deberá tener un sector exclusivo para bicicletas, ubicado en uno de sus extremos, "con capacidad mínima para 8 unidades por área". Las bicicletas viajarán colgadas y sujetas para evitar movimientos y contacto con las paredes internas.

En materia tecnológica, las DMU incorporarán puertos USB, enchufes eléctricos convencionales y deberán tener router wi-fi a bordo para conectividad de internet, "disponible tanto para el personal operativo como para los usuarios".

image Los trenes deberán tener bicicleteros y conectividad wi-fi. Gentileza

A esto se sumará un sistema integral de información al pasajero, con anuncios automáticos de arribo y próxima estación, señales sonoras y visuales, y carteles LED de alta luminosidad en el frente de cada cabina, visibles desde el exterior en cualquier condición de servicio.

Además, el pliego exige un sistema de videovigilancia, con cámaras que deberán ser capaces de registrar imágenes "en distintas condiciones de luz natural o artificial, garantizando una cobertura efectiva del interior de los coches".

image Imagen ilustrativa de trenes en Buenos Aires y la utilización de los mismos por ciclistas. Gentileza.

Además, cada unidad contará con dos sistemas de alarma: uno contra incendios y otro destinado a detectar y alertar sobre fallas generales del tren.

18 empresas en pugna por el Tren de Cercanías

En total, las 10 ofertas con 18 empresas que se presentaron para la construcción del Tren de Cercanías son las siguientes:

UT Laugero Construcciones SA - Benito Roggio e hijos SA - Herso SA

UT Concret-Nor SA - Luis Carlos Zonis SA

Material Ferroviario SA

UT Pose SA - Mercovial SA

UT Semisa Infraestructura SA - José Cartellone Construcciones Civiles SA - Hugo del Carmen Ojeda SA

UT Ferrovias SAC - Benito Roggio Transporte SA

UT Corporación del Sur SA - CYE Construcciones SA

BTU SA

CRRC Tangshan Co. Ltd. (China)

Construcciones Electromecánicas del Oeste (Ceosa)

No obstante, para el material ferroviario solamente participaron tres empresas en el tercer renglon de la licitación, que fue el del material rodante.

Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial para las tres triplas es de $28.685 millones, la mejor oferta llegó de parte de Material Ferroviario SA, con un presupuesto de $27.103 millones, un 5,5% por debajo del presupuesto oficial; seguido por la gigante china CRRC Tangshan Company, con $28.080 millones (-2,1%).

Lejos quedó, en este caso, Ceosa -que fue la única empresa que participó de los tres rubros de la licitación-, con una oferta de $39.853 millones, lo que representa un 38,9% por encima del presupuesto oficial.

Entre los requisitos, los oferentes debían acreditar antigüedad en la producción de formaciones ferroviarias para el transporte de pasajeros, "no menor de 3 años"; así como también acompañar con un "listado de suministros de trenes de pasajeros con tracción diésel, en los últimos 5 años, a empresas ferroviarias de primera línea, de coches nuevos similares a los que se ofrecen" y además un "listado de provisiones realizadas en los últimos 3 años a empresas ferroviarias de primera línea que utilizan o han utilizado un modelo similar al ofrecido y la cantidad de unidades".