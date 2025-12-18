Cuál es el gigante chino y las 17 empresas del país que compiten por el Tren de Cercanías

El Gobierno Provincial estudia las 10 ofertas de la licitación que lanzó para la construcción del Tren de Cercanías , que contempló la participación de empresas conocidas a nivel nacional, pero también para gigantes internacionales.

El proyecto de licitación fue dividido en 3, con la construcción de toda la infraestructura de 33 kilómetros más 8 estaciones; la concesión del servicio de trenes por 15 años; y también la adquisición del material ferroviario, que serán tres triplas con capacidad de más de 500 pasajeros (entre sentados y parados).

En total, las 10 ofertas con 18 empresas que se presentaron son las siguientes:

El recorrido y los detalles del tren de cercanías en Mendoza

Una de las empresas internacionales que participa de la licitación es la gigante china CRRC Tangshan Co. Ltd , que se especializa en la fabricación de material rodante y locomotoras.

Su empresa matriz es CRRC Group, propiedad del Estado chino que surgió luego de la fusión en 2015 de CNR Corporation (China National Railways) y CSR Corporation (China South Locomotive & Rolling Stock), lo que la convirtió en la mayor fabricante de material rodante ferroviario del mundo y controló más del 90% del mercado chino.

Además de su propio país, la empresa ha participado en licitaciones y ventas en varios países del mundo (Argentina, Chile, Alemania, Turquía, Portugal, Costa Rica, Vietnam, Singapur, Venezuela, Australia, Tanzania, Albania, Irán, Turkmenistán y Siria, entre otros) y ha fabricado desde locomotoras y unidades de tren eléctrica y diesel, hasta los conocidos trenes de alta velocidad, que llegan a velocidades de hasta 380 km/h.

En Argentina, la CNR Changchun Railway, empresa subsidiaria de la CRRC, proveyó formaciones en la Línea A del subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Lo mismo pasó con otra subsidiaria (CRRC Sifang) con 25 formaciones de trenes eléctricos para la Línea Sarmiento, 30 formaciones para la Línea Mitre y 24 locomotoras y 160 coches para la Línea San Martín.

También proveyó trenes ligerospara el trayecto de la Quebrada de Humahuaca (Jujuy), con la CRRC Sifang.

image Los trenes ligeros de CRRC en Jujuy.

Una de las últimas participaciones en nuestro país por parte de la china CRRC fue la venta de 50 triplas para servicios regionales de Trenes Argentinos Operaciones (Sofse).

Grandes conocidos de Mendoza y Argentina

De los locales, es importante la participación, por ejemplo, de Ceosa. La empresa de Fernando Porreta avanza al tener las ofertas económicas a priori más convenientes en dos de los tres renglones, que son la construcción en sí de toda la infraestructura, así como también en la concesión del servicio.

Ceosa tiene un pasado y presente importante en el rubro ferroviario provincial, ya que ha sido la que ha trabajado en la construcción completa del Metrotranvía, ya sea con las etapas I y II que están actualmente operativas, más las etapas III y IV, que son las que se realizan en ampliación al norte al Aeropuerto provincial, y al sur a Luján de Cuyo.

obras metrotranvia ciclovia 21 El tramo permanecerá cerrado durante las obras del Metrotranvía, con señalización y desvíos obligatorios. Milagros Lostes - MDZ

En caso de ganar el Tren de Cercanías, manejará todas las obras ferroviarias actuales de la provincia. Además, mantiene una buena porción de obras en Mendoza y es la que ganó la concesión (con Mendotravel) de la explotación de parte de la costa sur de Potrerillos, además de otras inversiones viales.

El suministro de trenes es uno de los puntos clave del proyecto. En ese rubro se destaca Material Ferroviario SA (Materfer), empresa cordobesa dedicada a la fabricación y modernización de coches y locomotoras, que ha sido adjudicataria de compras públicas de material rodante en los últimos años. En este caso, fue la que mejor oferta económica lanzó en el rubro de la adquisición de las tres triplas.

Laugero es otra de las empresas mendocinas conocidas que participa de la licitación, junto con Roggio y Herso. Ha realizado grandes obras de construcción, como el Centro Cultural Julio Le Parc; uno de los túneles de Cacheuta; barrios y torres de departamentos; obras viales y demás.

Estaciones Tren de Cercanías del Este.jpg

En el caso de Herso, se destaca en la construcción, mantenimiento e ingeniería de obras ferroviarias, con obras principalmente en Buenos Aires, como de la línea Roca, entre otras. Ha ejecutado más de 3.000 kilómetros de vías.

Roggio también tiene antecedentes en el rubro y se destaca en la ingeniería y construcción de obras civiles a gran escala. Opera la red de Metrovías, Emova, BR Ferroindustrial y BR Transporte.

En la misma línea se inscriben Luis Carlos Zonis SA y Concret-Nor SA, que integran una UTE. Ambas compañías han trabajado en infraestructura ferroviaria y vial, particularmente en renovación de trazas, movimiento de suelos y obras complementarias. En este caso, participaron solamente en el renglón de construcción de los 33 kilómetros de vías.

Otra empresa con base en Mendoza es Corporación del Sur SA, que cuenta con antecedentes en obras viales, acueductos y trabajos municipales y provinciales. En la licitación del tren se presentó asociada a CYE Construcciones SA, una constructora con experiencia en redes de agua y cloacas, pavimentación y obras de saneamiento en distintas provincias. La UT se presentó en la licitación para la infraestructura del Tren de Cercanías, con una oferta también por debajo del presupuesto oficial.

Tren de Cercanías del Este Tren de Cercanías del Este

En el plano provincial, Hugo del Carmen Ojeda SA es una empresa que suma experiencia en obras hídricas, de riego y caminos rurales, con intervenciones en San Juan y Mendoza, y se asoció para esta licitación con compañías como José Cartellone Construcciones Civiles SA y Semisa Infraestructura SA.

Cartellone cuenta con antecedentes en presas hidroeléctricas, túneles, rutas y obras industriales. Una de las últimas rutas importantes en Mendoza que realizó la empresa fue la Variante Palmira. En tanto, Semisa SA también está involucrado, entre otros, en el rubro ferroviario, con la construcción, mantenimiento y reacondicionamiento de vías e infraestructura ferroviaria.

También aparece Pose SA, un grupo empresario con obras ferroviarias, aeroportuarias, hospitales y proyectos de infraestructura pública en varias provincias, que se asoció con Mercovial SA, firma especializada en obras viales y ferroviarias (por ejemplo asociado con Trenes Argentinos Infraestructura y Cargas), con trabajos de renovación y mantenimiento de infraestructura en el interior del país.

En tanto, BTU SA, firma argentina especializada en ingeniería y energía, suma experiencia en gasoductos, plantas industriales y obras electromecánicas, lo que le permite participar como oferente en proyectos de infraestructura como éste. En su sitio web afirma que ha renovado más de 200 kilómetros de vías férreas.