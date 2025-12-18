Crece el apetito inversor por Argentina: las emisiones de deuda treparon a casi US$9.000 millones

La estabilidad en las variables financieras tras el triunfo del Gobierno en las elecciones de octubre generó apetito inversor por bonos argentinos por parte de los inversores. Las emisiones de deuda treparon a casi US$9.000 millones en los últimos meses.

De acuerdo a Portfolio Personal de Inversiones (PPI), en los últimos tres meses del año totalizaron emisiones de deuda por US$8.876 millones entre colocaciones entre colocaciones corporativas, soberanas y subsoberanas. El guarismo representó casi el 50% de todas las colocaciones de deuda en lo que va de 2025.

"En noviembre se registró el máximo de la era Milei, que superó incluso a octubre de 2024, un mes que había sido favorecido por el blanqueo", señaló Martín Cordeviola, analista de Research de PPI.

Las empresas y las provincias emitieron por alrededor de US$7.000 millones en los últimos meses. A eso hay que agregarle al Tesoro, que obtuvo US$910 millones con la colocación del Bonar 29N, tras ocho años fuera de los mercados de capitales en moneda dura. Y un puñado de financiamiento internacional más préstamos sindicado.

"Pasada la elección, se observa un repentino fin de la actitud de wait and see corporativa y la reapertura inmediata del mercado para financiamiento de empresas", expresó el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning.

Captura de pantalla 2025-12-18 091831 Emisiones de deuda corporativas, soberanas y subsoberanas. PPI

Empresas

La gran parte de empresas que salieron a colocar Obligaciones Negociables (ONs) fueron sobre todo del sector Oil&Gas, como YPF (US$541 millones), TGS (US$500 millones), Pampa (US$450 millones), Pluspetrol (US$500 millones) y Tecpetrol (US$750 millones). El listado con el resto de las emisiones corporativas:

IRSA: US$660 millones.

Provincia de Santa Fe: US$800 millones.

Vista Energy: US$1.300 millones.

Genneia: US$400 millones.

Compañía General de Combustibles (CGC): US$300 millones.

Ciudad de Buenos Aires: US$600 millones.

Edenor: US$201 millones.

Trasportadora de Gas del Sur: US$500 millones.

Pluspetrol: US$500 millones.

Pampa Energía: US$450 millones.

YPF: US$541 millones.

Tecpetrol: US$750 millones.

Provincias

También gobiernos subnacionales salieron a emitir deuda sin la necesidad de esperar que lo el Gobierno nacional lo hiciera antes. La Ciudad de Buenos Aires emitió US$600 millones a un rendimiento de 8,125%, con una vida promedio de siete años. Santa Fe colocó US$800 millones a nueve años y 8,1%.

Se espera que otras provincias sigan el mismo camino en los próximos meses. Chubut y Neuquén son dos distritos que están cerca de salir a los mercados de deuda.

En esa línea, luego de que CABA y Santa Fe obtuvieran financiamiento, el Tesoro obtuvo US$910 millones con la colocación del Bonar 29N, tras ocho años fuera de los mercados de capitales en moneda dura.