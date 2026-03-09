El sorprendente dato sobre el aumento de las ventas de motos en febrero

El mercado de motovehículos volvió a mostrar un desempeño sorprendente en febrero de 2026 y se consolidó como uno de los segmentos más dinámicos de la movilidad en la Argentina. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( ACARA ), se patentaron 70.799 motos durante el mes , lo que representa un salto interanual del 72,3% respecto de febrero del año anterior y un alza del 3% en comparación con enero.

En apenas dos meses, el acumulado trepó a 139.541 unidades, un 39,1% más que en igual período de 2025, confirmando un cambio de tendencia sostenido que responde tanto a necesidades laborales como a la búsqueda de alternativas económicas frente a la movilidad tradicional.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que "cada vez más personas eligen la moto como herramienta de trabajo o como opción de transporte familiar, lo que explica el notable crecimiento de los modelos de baja cilindrada".

Honda volvió a liderar el mercado, seguida por Gilera y Motomel, mientras que Keller logró avanzar posiciones y Corven mantuvo su lugar en el top cinco. Entre los modelos más vendidos, la Honda Wave 110 se reafirmó en lo más alto del podio, escoltada por la Gilera Smash y la Keller KN 110-8, que recuperó terreno.

El panorama de los autos, en cambio, se movió en sentido opuesto. Durante febrero se patentaron 42.026 vehículos, una caída del 5,7% interanual y un desplome del 36,8% respecto de enero, marcando un mes particularmente complejo para el sector.

En el acumulado bimestral, las 108.480 unidades registradas representan un 4,9% menos que en los primeros dos meses de 2025. Beato describió el mes como desafiante, afectado por menos días hábiles, factores cambiarios, elementos estacionales y expectativas de precios alejadas de la realidad del mercado.

Aun con este retroceso, el titular de ACARA se mostró moderadamente optimista y proyectó una recuperación gradual hacia los próximos meses, apuntalada por la reforma laboral, la expectativa de cambios en materia impositiva y un escenario de tasas más bajas.

Con este contraste tan marcado entre ambos mercados, febrero dejó expuesto un fenómeno que se viene profundizando: mientras los autos atraviesan un periodo de freno, las motos no solo sostienen su crecimiento sino que se convierten en el motor de la movilidad accesible en la Argentina.

La industria automotriz mostró en febrero una recuperación frente a enero, aunque los números siguen reflejando un fuerte retroceso en la comparación interanual.

Según los datos difundidos por la Asociación de Fábricas de Automotores(ADEFA), durante el segundo mes del año se produjeron 29.632 vehículos entre automóviles y comerciales livianos, lo que implicó un crecimiento del 41,1% respecto de enero, marcado por el reinicio de la actividad tras los parates estivales.

Sin embargo, el volumen fabricado resultó un 30,1% inferior al registrado en febrero de 2025, lo que confirma que la mejora mensual no alcanza para revertir la tendencia negativa del sector. En el acumulado del primer bimestre, la producción totalizó 50.630 unidades, con una caída del 30,1% frente al mismo período del año pasado.