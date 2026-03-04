Persecución, choque y tensión: un menor se accidentó mientras huía en una moto robada

Un testigo aseguró que el menor circulaba sin casco, a alta velocidad y era perseguido por la Policía. Su acompañante huyó tras el choque.

Un menor de edad resultó gravemente herido este miércoles en Palmira luego de protagonizar un accidente mientras huía en una motocicleta presuntamente robada. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Pereyra y Moreno, en medio de una persecución policial.

Según el relato de un testigo presencial a MDZ Radio, la moto circulaba por Perito Moreno de sur a norte mientras era seguida por efectivos policiales, cuando al llegar a la intersección impactó contra un Renault 12 que avanzaba de este a oeste por Pereyra. También indicó que los ocupantes del rodado -que eran dos- no llevaban casco.

El testigo señaló que el joven herido es menor de edad y que viajaba acompañado. Tras el choque, quedó tendido en el suelo con heridas de consideración, mientras que el otro logró escapar antes de ser alcanzado por los efectivos.

Accidente Palmira Accidente Palmira Persecución y choque De acuerdo con la misma fuente, el menor circulaba a alta velocidad al momento del impacto, lo que agravó las consecuencias del siniestro. Además, el testigo sostuvo que la motocicleta tenía pedido de secuestro, lo que habría originado la persecución policial previa al accidente.

accidente palmira Se vivieron momentos de tensión tras el choque. Gentileza Tras el siniestro, se registraron momentos de tensión en la escena. El testigo indicó que varios jóvenes, aparentemente allegados al conductor, intentaron llevarse la motocicleta, aunque fueron impedidos por el personal policial, que incluso aprehendió a algunos de ellos.