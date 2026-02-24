Fuerte accidente en Maipú: dos heridos por un triple choque entre una camioneta y dos autos
El accidente ocurrió en Juan B. Justo y Terrada. Tres vehículos participaron del siniestro y dos ocupantes fueron trasladados al Hospital Central.
Un triple choque dejó dos heridos la tarde de este martes en Maipú. Una camioneta chocó contra un auto, volcó y terminó impactando otro vehículo. A raíz de eso, dos víctimas recibieron asistencia médica en la escena y luego fueron hospitalizadas.
El siniestro se registró pasadas las 16.30 en la intersección de calles Juan B. Justo y Terrada, donde un Ford Ka que circulaba hacia el oeste colisionó con una camioneta Chevrolet que lo hacía hacia el norte.
A raíz del impacto, la camioneta realizó un giro descontrolado, chocó contra un tercer vehículo —un Fiat Cronos— y posteriormente volcó, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba sobre la calzada.
El estado de las víctimas del accidente
Como consecuencia del hecho, dos de los conductores resultaron lesionados y fueron asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado. Ambos fueron trasladados al Hospital Central con diagnóstico de traumatismos. En tanto, La restante conductora no presentó lesiones.
En todos los casos se practicaron los correspondientes dosajes de alcohol, que arrojaron resultado negativo. Además, personal policial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones de rigor a fin de determinar la mecánica del siniestro.