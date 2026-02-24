Fuerte accidente en Maipú: dos heridos por un triple choque entre una camioneta y dos autos

El accidente ocurrió en Juan B. Justo y Terrada. Tres vehículos participaron del siniestro y dos ocupantes fueron trasladados al Hospital Central.

Un triple choque dejó dos heridos la tarde de este martes en Maipú. Una camioneta chocó contra un auto, volcó y terminó impactando otro vehículo. A raíz de eso, dos víctimas recibieron asistencia médica en la escena y luego fueron hospitalizadas.

El siniestro se registró pasadas las 16.30 en la intersección de calles Juan B. Justo y Terrada, donde un Ford Ka que circulaba hacia el oeste colisionó con una camioneta Chevrolet que lo hacía hacia el norte.

A raíz del impacto, la camioneta realizó un giro descontrolado, chocó contra un tercer vehículo —un Fiat Cronos— y posteriormente volcó, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba sobre la calzada.

El estado de las víctimas del accidente Como consecuencia del hecho, dos de los conductores resultaron lesionados y fueron asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado. Ambos fueron trasladados al Hospital Central con diagnóstico de traumatismos. En tanto, La restante conductora no presentó lesiones.