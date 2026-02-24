Impactante accidente en el Acceso Sur: dos adultos y un menor en grave estado
El vehículo se desvió hacia la banquina y terminó impactando contra una pasarela en la lateral Este. Las víctimas presentan un delicado estado de salud.
Un accidente vial ocurrido esta noche en Godoy Cruz dejó a tres personas en estado delicado, luego de que la camioneta en la que circulaban se desviara de la calzada e impactara violentamente contra una pasarela peatonal en Acceso Sur.
El hecho se registró cerca de las 22:09 en la lateral Este del Acceso Sur, a la altura del barrio La Gloria, según la información difundida por el Ministerio de Seguridad. La alerta se activó tras un llamado a la línea de emergencias que advertía sobre un fuerte choque en la zona.
Te Podría Interesar
De acuerdo con la información oficial, ingresó un llamado a la línea de emergencia, en donde se informó que una camioneta se cruzó de banquina e impactó en la pasarela de Acceso Sur, lo que motivó el inmediato desplazamiento de personal policial.
Qué se sabe sobre los ocupantes de la camioneta
Al arribar al lugar, los efectivos confirmaron la magnitud del accidente y detectaron que en el interior del vehículo se encontraban dos personas adultas y un menor de edad. Según informaron, los ocupantes estarían "mal de salud", por lo que se solicitó apoyo inmediato de Bomberos y el SEC.