Impactante accidente en el Acceso Sur: dos adultos y un menor en grave estado

El vehículo se desvió hacia la banquina y terminó impactando contra una pasarela en la lateral Este. Las víctimas presentan un delicado estado de salud.

Un accidente vial ocurrido esta noche en Godoy Cruz dejó a tres personas en estado delicado, luego de que la camioneta en la que circulaban se desviara de la calzada e impactara violentamente contra una pasarela peatonal en Acceso Sur.

El hecho se registró cerca de las 22:09 en la lateral Este del Acceso Sur, a la altura del barrio La Gloria, según la información difundida por el Ministerio de Seguridad. La alerta se activó tras un llamado a la línea de emergencias que advertía sobre un fuerte choque en la zona.

De acuerdo con la información oficial, ingresó un llamado a la línea de emergencia, en donde se informó que una camioneta se cruzó de banquina e impactó en la pasarela de Acceso Sur, lo que motivó el inmediato desplazamiento de personal policial.