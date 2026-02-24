Tragedia en San Martín: un conductor de 19 años atropelló y mató a un niño de 12
El accidente ocurrió en la zona de Tres Porteñas, San Martín El conductor del vehículo dio negativo en el test de alcoholemia.
Un accidente vial en el departamento de San Martín dejó como saldo la muerte de un menor de 12 años, en un hecho ocurrido en la localidad de Tres Porteñas. El siniestro se registró cerca de las 22:00, en Costa Canal Montecaseros, casi llegando al Ñango. Por causas que se investigan, un automóvil colisionó con una bicicleta que circulaba en el mismo sentido.
Cómo ocurrió el accidente
Según se informó, el auto circulaba de sur a norte cuando, al llegar al lugar antes mencionado, colisionó a un biciclo el cual iba al mando de un menor de edad, que circulaba en el mismo sentido.
El vehículo involucrado, un Fiat blanco, era conducido por un joven de 19 años, con domicilio en Tres Porteñas. De acuerdo con la información oficial, el conductor no presentó lesiones y el test de alcoholemia arrojó resultado negativo.
La víctima, de 12 años, se desplazaba en una bicicleta marca Top Mega rodado 29. El fallecimiento se constató en el lugar.
En la escena trabajó personal de la Comisaría 39, Policía Científica y efectivos de Vial, quienes realizan las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho. La causa continúa en investigación.