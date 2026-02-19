Brutal femicidio: una mujer fue asesinada a puñaladas y su esposo fue detenido

Una mujer de 43 años fue asesinada a puñaladas este jueves en Villa 18 y murió en el Hospital Castex. Su esposo fue detenido acusado de femicidio.

Una mujer de 43 años fue asesinada a puñaladas este jueves por la mañana en una vivienda del partido bonaerense de San Martín y por el crimen fue detenido su esposo, acusado de femicidio. El hecho ocurrió en el barrio Villa 18, donde vecinos escucharon gritos de auxilio que provenían del domicilio de la víctima, identificada como Daniela Alejandra Gasis.

Según informaron fuentes policiales, la mujer presentaba heridas de arma blanca en el pecho y en los brazos. Tras el ataque, fue trasladada de urgencia al Hospital Castex, donde los médicos constataron su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Detienen al presunto autor del femicidio El presunto agresor es Juan Ramón Díaz, un panadero de 42 años que fue retenido por transeúntes hasta la llegada de efectivos policiales, quienes concretaron su detención por orden del fiscal Cangelosi, titular de la UFI 3.

De acuerdo con los voceros consultados, no existían denuncias previas por violencia ni medidas de restricción vigentes. No obstante, familiares indicaron que la pareja habría atravesado situaciones conflictivas.