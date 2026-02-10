"La borraron, la pulverizaron": el desgarrador relato de la mamá de Cecilia Strzyzowski

Este martes, la jueza Dolly Fernández, a cargo del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, dictó la prisión perpetua para el Clan Sena.

Este martes por la mañana, la jueza Dolly Fernández, a cargo del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, dictó la prisión perpetua para César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Tras el fallo, la mamá de Cecilia habló con los medios y se mostró conforme con la pena.

Gloria Romero lamentó las penas contra José Gustavo Obregón (5 años y 10 meses de prisión efectiva), Fabiana Cecilia González (5 años de prisión efectiva) y Gustavo Melgarejo (2 años y 10 meses de prisión en suspenso). “Yo no puedo creer que se condene de la misma forma a una persona que eliminó un cuerpo que a una persona que robó un celular”, manifestó.

“Igual estoy muy conforme y le agradezco a la jueza. Es la ley que está mal hecha”, señaló Gloria.

Por otro lado, la mamá de Cecilia se refirió al Clan Sena y mencionó que durante el juicio ni siquiera nombraron a su hija. “La borraron, la pulverizaron”, sentenció. Según detalló, Cecilia no habría sido la única persona a la que el Clan Sena hizo desaparecer. “Cecilia no fue la primera”, aseguró Gloria.

El clan Sena, cada vez más complicado Foto: Facebook El Clan Sena. Facebook A su vez, la mamá de la víctima señaló que los abogados de los condenados pidieron que no se le entreguen los restos de Cecilia a su madre. “Me quitaron el derecho a ver el cuerpo de mi hija y ahora me quieren quitar el derecho a tener los restos de mi hija”, expresó, con dolor.