Femicidio de Cecilia Strzyzowski: este martes se conocerán las penas contra el Clan Sena
A partir de las 9 de la mañana, la jueza Dolly Fernández, a cargo del juicio por el femicidio de Strzyzowski, realizará la lectura de las sentencias.
Este martes a las 9 de la mañana, la jueza Dolly Fernández, a cargo del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, realizará la lectura de las sentencias al Clan Sena. César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña podrían recibir la pena de prisión perpetua dada la gravedad del ilícito, de acuerdo al artículo 80 del Código Penal.
Condenaron al Clan Sena
El pasado sábado 15 de noviembre, los miembros del jurado popular declararon por unanimidad culpable a César Sena como autor material del femicidio de Strzyzowski, mientras que hallaron responsables a Marcela Acuña y Emerenciano Sena por ser partícipes necesarios en el crimen.
Te Podría Interesar
Griselda Reinoso recibió la absolución por el presunto encubrimiento del crimen, al tiempo que Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Gustavo Obregón fueron declarados culpables por el mismo delito.
Las últimas palabras del Clan Sena
El pasado 28 de noviembre, durante la tercera audiencia de cesura, los acusados expusieron sus últimas palabras. El primero en hablar fue César Sena, quien únicamente solicitó no ser trasladado a otro penal ya que toda su familia se encuentra en esa misma ciudad.
Luego, fue el turno de Emerenciano, quien al igual que su hijo, pidió no ser trasladado. “Soy un inocente condenado”, expresó el padre de César. Por otro lado, Marcela Acuña manifestó: “Si alguien está de acuerdo en condenar a un inocente, es alguien tan morboso como lo que pasó con Cecilia”. Y sentenció: “Nosotros ya estamos condenados”.