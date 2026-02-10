Femicidio de Cecilia Strzyzowski: este martes se conocerán las penas contra el Clan Sena

A partir de las 9 de la mañana, la jueza Dolly Fernández, a cargo del juicio por el femicidio de Strzyzowski, realizará la lectura de las sentencias.

El jurado popular declaró culpables a César Sena y a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Este martes a las 9 de la mañana, la jueza Dolly Fernández, a cargo del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, realizará la lectura de las sentencias al Clan Sena. César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña podrían recibir la pena de prisión perpetua dada la gravedad del ilícito, de acuerdo al artículo 80 del Código Penal.

Condenaron al Clan Sena El pasado sábado 15 de noviembre, los miembros del jurado popular declararon por unanimidad culpable a César Sena como autor material del femicidio de Strzyzowski, mientras que hallaron responsables a Marcela Acuña y Emerenciano Sena por ser partícipes necesarios en el crimen.

Griselda Reinoso recibió la absolución por el presunto encubrimiento del crimen, al tiempo que Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Gustavo Obregón fueron declarados culpables por el mismo delito.

Las últimas palabras del Clan Sena El pasado 28 de noviembre, durante la tercera audiencia de cesura, los acusados expusieron sus últimas palabras. El primero en hablar fue César Sena, quien únicamente solicitó no ser trasladado a otro penal ya que toda su familia se encuentra en esa misma ciudad.