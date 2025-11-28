"Ya estamos condenados": estas fueron las últimas palabras del Clan Sena

Live Blog Post

Las últimas palabras del Clan Sena

Pasado el mediodía, los acusados expusieron sus últimas palabras en la tercera audiencia de cesura. El primero en hablar fue César Sena, quien únicamente solicitó no ser trasladado a otro penal ya que toda su familia se encuentra en esa misma ciudad.

Luego, fue el turno de Emerenciano, quien al igual que su hijo, pidió no ser trasladado. “Soy un inocente condenado”, expresó el padre de César. Por otro lado, Marcela Acuña manifestó: “Si alguien está de acuerdo en condenar a un inocente, es alguien tan morboso como lo que pasó con Cecilia”. Y sentenció: “Nosotros ya estamos condenados”.