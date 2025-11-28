"Ya estamos condenados": estas fueron las últimas palabras del Clan Sena

La querella solicitó prisión perpetua para el Clan Sena
El abogado de la mamá de Cecila, Gustavo Briend, pidió la pena máxima contra los principales acusados. En cuanto a Gustavo Melgarejo, el letrado solicitó: “Tres años de prisión efectiva”. Y agregó: “Como ya fue puesto en libertad, pido una restricción de acercamiento por cualquier medio con la familia de la víctima”.
Para Fabiana González y Gustavo Obregón, ambos acusados de encubrimiento agravado, demandó una pena de seis años de prisión.
Juan Ignacio Díaz, querella del Estado, pidió prisión perpetua para el Clan Sena, mientras que para Obregón y González solicitó el monto de seis años de prisión. Por otro lado, pidió que se lo condene a Melgarejo a tres años de prisión efectiva.