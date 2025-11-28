Presenta:
El jurado popular declaró culpables a César Sena y a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.
"Ya estamos condenados": estas fueron las últimas palabras del Clan Sena

Este viernes se llevó a cabo la tercera audiencia de cesura. Se espera que en lo próximos días se conozcan las penas contra el Clan Sena por el femicidio de Cecilia Stryzsowski.

La tercera audiencia de cesura contra el Clan Sena, por el femicidio de Cecilia Stryzsowski, se reactivó este viernes en la sala de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia tras un cuarto intermedio.

En la jornada del jueves se realizó la segunda jornada donde Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena, quienes fueron declarados culpables por el crimen, solicitaron informes médicos, mientras que Ricardo Osuna, uno de los defensores de Emerenciano, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, detalló que la solicitud ante la jueza Dolly Fernández incluyó una historia clínica, un legajo de salud penal y demás documentos.

En este sentido, el letrado desmintió que el matrimonio peticionaria la prisión domiciliaria: “Nada que ver”.

El sábado 15 de noviembre, César Sena fue hallado culpable por unanimidad del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo, en calidad de autor, mientras que el jurado popular declaró la responsabilidad penal de Emerenciano y Marcela Acuña como partícipes necesarios.

Por su parte, a Obregón, González y Melgarejo se los encontró responsables por encubrimiento agravado, al tiempo que la única absuelta fue Griselda Reinoso.

Se espera que el Clan Sena reciba la pena de prisión perpetua dada la gravedad del ilícito que es femicidio, de acuerdo al artículo 80 del Código Penal.

Cuando se conocerá la sentencia

Pasadas las 14.30, tras las últimas palabras de los acusados, la jueza Dolly Fernández finalizó la tercera audiencia de cesura. Se espera que la jueza comunique su decisión final dentro de un plazo de 15 días hábiles.

Las últimas palabras del Clan Sena

Pasado el mediodía, los acusados expusieron sus últimas palabras en la tercera audiencia de cesura. El primero en hablar fue César Sena, quien únicamente solicitó no ser trasladado a otro penal ya que toda su familia se encuentra en esa misma ciudad.

Luego, fue el turno de Emerenciano, quien al igual que su hijo, pidió no ser trasladado. “Soy un inocente condenado”, expresó el padre de César. Por otro lado, Marcela Acuña manifestó: “Si alguien está de acuerdo en condenar a un inocente, es alguien tan morboso como lo que pasó con Cecilia”. Y sentenció: “Nosotros ya estamos condenados”.

La defensa de los acusados

En primer lugar, Mónica Sánchez, abogada de Melgarejo, solicitó que a su cliente se le otorgue el mínimo de la escala penal. Elena Puente y Orlando Javier Peralta, defensores de González, pidieron que su clienta obtenga la domiciliaria para que pueda cuidar a su hijo de cinco años.

La querella solicitó prisión perpetua para el Clan Sena

El abogado de la mamá de Cecila, Gustavo Briend, pidió la pena máxima contra los principales acusados. En cuanto a Gustavo Melgarejo, el letrado solicitó: “Tres años de prisión efectiva”. Y agregó: “Como ya fue puesto en libertad, pido una restricción de acercamiento por cualquier medio con la familia de la víctima”.

Para Fabiana González y Gustavo Obregón, ambos acusados de encubrimiento agravado, demandó una pena de seis años de prisión.

Juan Ignacio Díaz, querella del Estado, pidió prisión perpetua para el Clan Sena, mientras que para Obregón y González solicitó el monto de seis años de prisión. Por otro lado, pidió que se lo condene a Melgarejo a tres años de prisión efectiva.

La Fiscalía pidió perpetua para el Clan Sena

Pasadas las 9 de la mañana, la Fiscalía pidió en los alegatos que César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña sean condenados a prisión perpetua.

Por otro lado, solicitó que Gustavo Obregón y Fabiana González sean condenados a cinco años y 10 meses de prisión efectiva por encubrimiento agravado. Mientras que para Gustavo Melgarejo, acusado de encubrimiento simple, el fiscal pidió la pena de dos años y 10 meses de prisión efectiva.

La jueza rechazó uno de los pedidos de los acusados

Esta mañana, la jueza Dolly Fernández rechazó los pedidos de junto médica realizados por la defensa del Clan Sena. El miércoles, los abogados de César habían exigido una junta médica integral para evaluar el estado mental de su cliente.

Asimismo, los representantes de Emerenciano y Acuña intentaron incorporar estudios clínicos y antecedentes de salud con la intención de dejar asentado un cuadro que, en el futuro, pudiera sustentar una solicitud de prisión domiciliaria.

Comenzó la segunda audiencia de cesura

Este jueves, a partir de las 9 de la mañana, comenzó la segunda audiencia en la sala de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, donde la fiscalía, querella y defensa seguirán con el dictamen de planteamientos ante la jueza Dolly Fernández.

Cabe destacar que el miércoles, los abogados de César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes fueron hallados culpables por el femicidio de Stryzsowski, pidieron que se declare nulo el veredicto. A su vez, la defensa de César Sena pidió que se investigue a Gloria Romero, mamá de la víctima, por falso testimonio.

Cuarto intermedio hasta el jueves

Frente al extenso debate, la jueza Dolly Fernández dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves 27 de noviembre. A las 9 de mañana se retomará la audiencia de cesura. “Cada una de las partes puede traer sus testigos”, anunció la jueza.

El Clan Sena solicitó la nulidad del veredicto

Los abogados de César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes fueron hallados culpables por el femicidio de Stryzsowski, pidieron ante la jueza Dolly Fernández que se declare nulo el veredicto dictado por el jurado popular por falencias en el proceso.

Comenzó la primera audiencia: mirá en vivo la definición de las penas

En minutos se definen las condenas al Clan Sena

A pocos minutos del inicio de la audiencia, Emerenciano Sena no está presente. La definición se llevará a cabo en tres jornadas hasta el día viernes. Las defensas presentarán nulidades.

Condenaron al Clan Sena

El sábado 15 de noviembre, los miembros del jurado popular declararon por unanimidad culpable a César Sena como autor material del femicidio de Strzyzowski, mientras que hallaron responsables a Marcela Acuña y Emerenciano Sena por ser partícipes necesarios en el crimen.

El clan Sena, cada vez más complicado Foto: Facebook

Griselda Reinoso recibió la absolución por el presunto encubrimiento del crimen, al tiempo que Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Gustavo Obregón fueron declarados culpables por el mismo delito.

El femicidio de Cecilia Strzyzowski

La joven fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a una vivienda que la familia Sena tenía en las afueras de Resistencia, pero nunca salió, de acuerdo a las imágenes que aportaron las cámaras de seguridad ubicadas en el barrio.

Se cumple un año del brutal femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco Foto: Facebook

Si bien el cuerpo nunca apareció, los fiscales reunieron pruebas suficientes para establecer que la mujer fue asesinada, descuartizada y luego carbonizada, mientras que sus restos fueron esparcidos en una zona aledaña a la propiedad de sus suegros.

