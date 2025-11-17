"Cecilia ya descansa en paz": Strzyzowski tendrá certificado de defunción y le darán las cenizas a su mamá

El sábado, los miembros del jurado popular declararon por unanimidad culpable al Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

El 26 de noviembre se desarrollará la audiencia de cesura por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

A más de dos años del femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven tendrá certificado de defunción y las cenizas halladas en el Río Tragadero serán entregadas a su madre, Gloria Romero. Cabe destacar que, el sábado, el Clan Sena fue hallado culpable por el femicidio de Cecilia.

“Creo que Cecilia ya descansa en paz, hoy va a tener ya su acta de defunción”, expresó Jorge Canteros, Procurador General de la Justicia de Chaco, en una conferencia de prensa que dio junto con sus colegas y el Equipo Fiscal.

A su vez, detalló que en la audiencia de cesura se le pedirá a la jueza Dolly Fernández que disponga la inscripción del fallecimiento con causa de muerte femicidio. “Es un reconocimiento a Gloria Romero y la tía de Cecilia, que sufrieron esta pérdida irreparable”, concluyó Canteros.

Condenaron al Clan Sena El sábado, los miembros del jurado popular declararon por unanimidad culpable a César Sena como autor material del femicidio de Strzyzowski, mientras que hallaron responsables a Marcela Acuña y Emerenciano Sena por ser partícipes necesarios en el crimen.

Clan Sena El fallo del jurado popular declaró culpables a César Sena y a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, por el femicidio cometido en junio de 2023. NA Griselda Reinoso recibió la absolución por el presunto encubrimiento del crimen, al tiempo que Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Gustavo Obregón fueron declarados culpables por el mismo delito.