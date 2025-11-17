"Cecilia ya descansa en paz": Strzyzowski tendrá certificado de defunción y le darán las cenizas a su mamá
El sábado, los miembros del jurado popular declararon por unanimidad culpable al Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
A más de dos años del femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven tendrá certificado de defunción y las cenizas halladas en el Río Tragadero serán entregadas a su madre, Gloria Romero. Cabe destacar que, el sábado, el Clan Sena fue hallado culpable por el femicidio de Cecilia.
“Creo que Cecilia ya descansa en paz, hoy va a tener ya su acta de defunción”, expresó Jorge Canteros, Procurador General de la Justicia de Chaco, en una conferencia de prensa que dio junto con sus colegas y el Equipo Fiscal.
A su vez, detalló que en la audiencia de cesura se le pedirá a la jueza Dolly Fernández que disponga la inscripción del fallecimiento con causa de muerte femicidio. “Es un reconocimiento a Gloria Romero y la tía de Cecilia, que sufrieron esta pérdida irreparable”, concluyó Canteros.
Condenaron al Clan Sena
El sábado, los miembros del jurado popular declararon por unanimidad culpable a César Sena como autor material del femicidio de Strzyzowski, mientras que hallaron responsables a Marcela Acuña y Emerenciano Sena por ser partícipes necesarios en el crimen.
Griselda Reinoso recibió la absolución por el presunto encubrimiento del crimen, al tiempo que Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Gustavo Obregón fueron declarados culpables por el mismo delito.
El próximo viernes 26 de noviembre a partir de las 9 de la mañana, se desarrollará la audiencia de cesura, donde se conocerán las penas de cada uno de los acusados.