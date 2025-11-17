Qué hizo el clan Sena luego de ser declarado culpable por el brutal femicidio de Cecilia Strzyzowski

El sábado se conoció la decisión del jurado popular, que sentenció que los integrantes del clan Sena fueron culpables por el asesinato de la joven chaqueña.

El fallo del jurado popular declaró culpables a los integrantes del clan Sena, César Sena y a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, por el femicidio cometido en junio de 2023.

El clan Sena, integrado por César Sena, su padre Emerenciano Sena y su madre Marcela Acuña, se reunió este domingo luego de haber sido hallado culpable por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, por lo que en la audiencia de cesura lo condenarán a prisión perpetua.

El encuentro familiar ocurrió en el Complejo Penitenciario I de Resistencia horas después de la decisión del jurado popular de encontrarlos culpables. A César lo responsabilizaron del homicidio agravado por el vínculo y violencia de género, mientras que sus padres por ser partícipes primarios del mismo delito.

Ahora, la jueza Dolly Fernández tiene hasta 10 días para dar a conocer la fecha de la audiencia de cesura donde se conocerán los montos de condena contra todos los culpables, entre los que también se encuentran Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo. Griselda Reynoso fue sobreseída.

Luego de que se conozca la decisión del jurado, la magistrada habló y sostuvo que la determinación se trató de un "hartazgo social" por parte de los chaqueños.

En declaraciones al canal Todo Noticias, la jueza catalogó al juicio de "una trascendencia notoria", y ponderó la labor de los fiscales y los integrantes del jurado popular.