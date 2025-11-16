"Estas lágrimas son de alegría y de tranquilidad": el alivio de Gloria Romero tras la condena al clan Sena

Luego de la sentencia al Clan Sena por el asesinato de su hija, Cecilia Strzyzowski, Gloria Romero agradeció el apoyo nacional.

Tras conocerse el veredicto del Tribunal este sábado, Gloria Romero, mamá de Cecilia Strzyzowski, expresó su alivio y su tranquilidad luego de que César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo fueran declarados culpables por el femicidio de la joven de 28 años.

En un video compartido en redes sociales, Gloria comienza hablando de su alivio tras la condena al Clan Sena. “Estas lágrimas son de alegría y de felicidad. Gracias a Dios, esos hijos de puta no van a poder a Angela (la hermana de Cecilia)”, comenzó explicando la madre de la víctima.

“No saben lo que es vivir dos años pensando que en cualquier momento vienen por tu otra hija. Muchas veces me arrepentí haberlos denunciado, si me matan a mí no importa, pero Angela merece vivir”, comentó y agregó: “Merece lo mejor y yo la puse en riesgo y la tengo que proteger, así que imagínate”. Luego agradeció también a todas las autoridades que permitieron que se hiciera justicia en el caso, donde también remarcó el rol de los medios que visibilizaron el caso junto a las organizaciones sociales. “Esto se lo debo a toda la Argentina. No solo al Chaco, no solo a Resistencia”, subrayó.

Conmocionada por el hecho, explicó: “Me tiembla el cuerpo, chicos, entiendan, estoy muy emocionada, estoy muy aliviada. Por fin voy a poder dormir tranquila”. “Mi salud no está bien. Cuando esté un poquito mejor voy a salir a hablar con los medios”, concluyó Gloria, la mamá de Cecilia Strzyzowski, quien mencionó que no podrá seguir viviendo en Resistencia, ya que reconoce a la ciudad como la “tumba” de su hija.

El video de Gloria Romero tras la sentencia Gloria Romero tras la condena al Clan Sena