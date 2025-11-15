Detienen a un conductor que tenía más de 5 veces el límite de alcoholemia permitido

El conductor se encontraba transitando la ruta 7 a la altura del kilómetro 1075 cuando fue detenido.

El conductor detenido tenía más de cinco veces el límite de alcoholemia permitido.

Un hombre fue detenido este sábado al mediodía durante un control vehicular en Luján de Cuyo, luego de que el test de alcoholemia arrojara un resultado muy por encima de lo permitido.

El procedimiento ocurrió a las 12 en Ruta 7, kilómetro 1075, donde efectivos de la Policía Vial detuvieron la marcha de un Fiat Argo conducido por J.E.M. (39). Tras realizarle el dosaje de alcoholemia, el test arrojó 2,65 g/l, más de cinco veces el límite legal.