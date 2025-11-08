Jorge Rial y su tajante opinión respecto al conflicto familiar de Marcelo Tinelli: "Está golpeadísimo"

El picante conductor se refirió al complejo momento personal y económico que atraviesa uno de los hombres más influyentes de la TV argentina.

La inusual tormenta familiar y financiera que actualmente envuelve a Marcelo Tinelli fue comentada sin rodeos por Jorge Rial. Con la acidez que lo caracteriza, el periodista se enfocó en el complejo escenario que enfrenta el exconductor de ShowMatch (El Trece), destacando el valor necesario para exponerse públicamente en tales circunstancias.

El temple de Marcelo Tinelli ante la adversidad El conductor radial no dudó en alabar la postura que se requiere para enfrentar una debacle personal bajo el escrutinio público, aunque señaló que su colega no logró hacerlo de la manera más directa. Según Rial, no todos poseen el coraje necesario para reconocer abiertamente la situación: “Tenés que tener valentía, tenés que tener un montón de cosas para pararte, plantarte y decir: ‘señores, tengo un quilom*’. Acá estoy. Son pocos los que lo hacen. Bueno, Marcelo no pudo hacer eso”. Se necesita mucho temple para poner la cara ante los medios “cuando estás en medio de una tormenta familiar”, sentenció el periodista, aludiendo a la dificultad del momento.

La palabra de Jorge Rial sobre el presente de Marcelo Tinelli La dura opinión de Jorge Rial sobre el conflicto familiar y financiero que enfrenta Marcelo Tinelli La dura opinión de Jorge Rial sobre el conflicto familiar y financiero que enfrenta Marcelo Tinelli. Video: LAM (América TV) El panorama se torna más sombrío, ya que, de acuerdo con la información manejada por el conductor de Carnaval Stream, el empresario se encontraría en un estado de ánimo muy delicado. La fusión de problemas en su ámbito privado y el terreno económico lo habrían impactado fuertemente. El comunicador detalló la gravedad de su estado: “Y lo que me cuentan es que (Marcelo Tinelli) está golpeadísimo. Como nunca se lo vio. Y es entendible, porque se le juntaron dos frentes”.

Marcelo Tinelli Marcelo Tinelli, en un momento crucial de su carrera y vida personal. Foto: captura de pantalla Carnaval Stream No obstante, en medio de la vorágine, Rial rescató la prudencia de los medios en otro aspecto sensible. Tras la divulgación de amenazas que involucraron a la hija menor del conductor, Juana Tinelli, el periodismo de espectáculos ha optado por un perfil bajo.