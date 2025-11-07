Viviana Canosa reveló por qué Javier Milei no la erotiza y aseguró que el tamaño importa

La conductora hizo algunas frontales confesiones sobre sus preferencias íntimas, y se encargó de aclarar los tantos con aquellos que dicen que critica al mandatario por despecho.

Fiel a su estilo frontal, Viviana Canosa hizo algunas revelaciones íntimas este viernes en su programa en Carnaval Stream, y la conductora se encargó de negar de manera tajante la versión de que sus constantes críticas a Javier Milei estén relacionadas con una especie de frustración amorosa.

"Yo no lo puedo ver a Milei como un hombre, no sé cómo explicarte. O sea, no podría estar con un tipo así nunca. O sea, no lo veo masculino. No pensé que era gay, pero pensé que era asexuado", enfatizó Canosa sobre su percepción de Milei.

Luego, sobre quienes le achacan que su encono con el mandatario esté vinculado con un presunto despecho, la periodista remarcó en su ciclo El bulo de Viviana: "Decir que yo me quedé caliente con Milei, me parece una falta de respeto total. Es como una cosa recurrente, nadie me dice 'che la criticás a Patricia (Bullrich), que reprime jubilados los miércoles, porque te quedaste caliente con Patricia'. Eso nadie me lo dice. Igual me sorprende que me lo digan de Milei porque me parecen como machirulos, pelot*. Muy de libertario bolu*".

Viviana Canosa y el motivo por el que jamás tendría intimidad con Javier Milei Viviana Canosa se sinceró sobre su percepción de Javier Milei Además, en otro momento de la emisión de su programa, y tras aclarar los tantos sobre los rumores con Javier Milei, Viviana Canosa confesó sobre sus preferencias íntimas: "El tamaño importa, sí. Soy muy fálica. A mí me gusta que el tipo sea (gesto de potencia), y tuve suerte, porque la verdad tuve bastante suerte".

Siguiendo sobre el tema en cuestión, Canosa agregó: "Una vez me pasó que no, pero el tipo era muy divertido, porque también si Dios no te dio, como que tenés que ser inteligente, y tenés que laburar bien. No me erotiza algo pequeño".