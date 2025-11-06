Lizy Tagliani no se conformará con la multa impuesta a Viviana Canosa: qué busca la conductora de Telefe

Tras la suspensión del juicio que la comediante le inició a la periodista se conoció que la parte demandante llegará hasta la últimas consecuencias.

El enfrentamiento judicial entre Lizy Tagliani y a la periodista Viviana Canosa sumó un nuevo episodio decisivo después de meses de rispideces mediáticas e incriminaciones recíprocas. La Justicia determinó la interrupción del proceso penal por calumnias e injurias que la animadora de Telefe había iniciado contra la exconductora de El Trece, debido a que esta última optó por pagar una multa para eludir el enfrentamiento legal.

La disposición judicial se ratificó durante las últimas horas, luego de que el periodista de espectáculos Ángel de Brito informara en LAM (América TV) que Canosa había cubierto el monto económico correspondiente a la sanción, lo cual implica la paralización de la querella. El conductor, aludiendo al desenlace de la controversia, comentó: "Pagar las multas quiere decir hacerse cargo. Que no querés que se llegue a un veredicto", dando a entender que con esa acción la comunicadora daba por terminada la causa sin enfrentarse a un juicio oral.

En conversación con un cronista de América TV, la carismática Lizy Tagliani profundizó en los detalles del cese de la disputa judicial. La artista explicó: "El pago de la multa es una posibilidad que te da el código penal que dice que en cualquier momento del juicio vos podes reconocer pagando la multa y una reparación del daño causado. La reparación en este caso, al ser una persona pública, yo exijo que sea la retractación o el pedido de disculpas". Consultado acerca de cómo la denuncia de Canosa afectó su trayectoria, Lizy se sinceró, afirmando que: "Mi carrera me tiene sin cuidado, cuando pasó esto dejó de importarme mi carrera, primero está mi honor, mi apellido y mi familia, yo después puedo hacer otra cosa". En un punto de profunda aflicción, agregó un agravante emocional: "Lo que más me dolió es que se cag* en un niño que estaba en mi casa en estado de adopción".

‍Lo que exige el representante legal de la demandante En Viviana en vivo revelaron un dato sobre Lizy Tagliani. Foto: Captura TV Lizy Tagliani vs. Viviana Canosa: el fin inesperado del conflicto judicial que paralizó a la farándula. Foto: Captura TV Paralelamente, el abogado de Tagliani expuso su posición en el ciclo Los Profesionales de Siempre (El Nueve), marcando una postura clara a pesar de la suspensión de la vía penal. El letrado sostuvo: “Nosotros queremos el debate y la retractación pública de parte de ella, más allá de que la ley le permite salirse de una causa penal pagando”. Es evidente que, a pesar de la compensación económica que detuvo el proceso, la parte demandante busca un resarcimiento de tipo moral y público.