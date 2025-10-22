Yanina Latorre apuntó contra Viviana Canosa tras el revés judicial que sufrió

La conductora de América opinó sobre las novedades respecto a la denuncia que realizó la periodista contra Lizy Tagliani y otros famosos.

Viviana Canosa recibió un fuerte revés judicial por parte de la Justicia luego de la fuerte denuncia que realizó contra Lizy Tagliani, Marley, Florencia Peña, entre otras figuras del mundo de la televisión. Es que ninguno de los nombres figura en las acciones probatorias surgidas de seis testimonios, de seis testigos.

Lizy se refirió a esta situación y dejó en claro que "Yo estoy re bien, estoy esperando mi momento que es el 10 de noviembre en los Tribunales de Lomas de Zamora para el juicio por calumnias e injurias". También confirmó que en principio es solo contra Viviana Canosa, ya que Lucas Bertero apeló y el proceso se podría alargar.

Yanina Latorre, conductora de Sálvese Quien Pueda, decidió opinar sobre el tema en su programa de radio que sale al aire por El Observador. La panelista de LAM dejó en claro que "armó tremendo quilombo" y que tuvo un gran éxito en el rating, marcando hasta 6 puntos.

"Yo pediría disculpas, es grave. Yo al principio la banqué, pero le solté la mano porque me di cuenta de que no llegábamos a ningún lado", sentenció Yanina Latorre. Por el momento, Viviana Canosa no se ha expresado al respecto, aunque si lo hicieron los acusados por la periodista.