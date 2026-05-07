Eliana Guercio confesó la razón por la cual le hizo la cruz a Diego Brancatelli: "Muchísimo odio"

El fuerte cruce que tuvieron Diego Brancatelli y Eliana Guercio en A la Barbarossa dejó al descubierto una mala relación que, según ambos, viene desde hace tiempo y excede por completo aquella discusión al aire.

Después del enfrentamiento que protagonizaron en A la Barbarossa, el periodista volvió a hablar del tema durante una entrevista en Sálvese Quien Pueda. Allí respondió a las críticas de su compañera, quien había dicho que él disfrutaba exponerla frente a cámara. "Ella se expone sola", afirmó el comunicador.

Además, dejó en claro que mantiene distancia con varias actitudes de Guercio y reveló un dato que sorprendió: "A mí no me saluda. No sé por qué y tampoco es que no puedo dormir, pero soy educado y me llevo bien con todos". Según explicó, el problema no comenzó tras la pelea televisiva, sino prácticamente desde que empezaron a compartir trabajo.

Las declaraciones llegaron rápidamente a Eliana Guercio, que decidió responderle a través de un mensaje enviado a Yanina Latorre. "Es mentira, siempre lo saludé y le di la bienvenida cuando llegó", aseguró la panelista de Gran Hermano Generación Dorada.

Eliana Guercio La panelista explicó por qué no saludó más a Brancatelli. Instagram Elianaguercio12.

Sin embargo, Guercio después explicó cuál fue el episodio que terminó rompiendo definitivamente el vínculo: "Cuando él fue despectivo, con muchísimo odio, por el sueldo que cobran los futbolistas, nunca más lo saludé".

La modelo también dejó en claro que no tiene interés en acercarse al periodista. "Nunca me saludó, pero no importa porque no estamos obligados a ser amigos de las personas con las que trabajamos", sentenció Eliana Guercio sobre la relación que mantienen dentro de Telefe.