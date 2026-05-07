La curiosa descripción de Diego Brancatelli al argumentar su rol en la televisión: "No soy lindo, soy..."

En medio de su disputa con Eliana Guercio, el panelista analizó la dinámica de los debates en vivo y lanzó una llamativa frase para explicar por qué ocupa una silla en la pantalla chica.

Diego Brancatelli volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras su reciente cruce con Eliana Guercio en el programa que conduce Georgina Barbarossa. Sin embargo, más allá de la tensión con su compañera de panel, lo que más acaparó la atención de sus últimas declaraciones fue la cruda y curiosa descripción que hizo sobre sí mismo y su función dentro de la televisión argentina.

El valor de Brancatelli en la televisión Embed - La curiosa descripción de Diego Brancatelli al hablar de su rol en la televisión: "Soy un gordo que..."

Con el objetivo de restarle dramatismo a las discusiones que se generan al aire con colegas como Analía Franchín o Mariana Brey, el periodista intentó explicar cuál es el verdadero propósito de un panelista. Fiel a su estilo, aseguró que los intercambios de opinión son la esencia del formato y soltó una frase que no pasó desapercibida.

“Es un programa de televisión, estamos ahí para eso. ¿Me contrataron para qué? No soy lindo. Soy un gordo, estoy ahí para debatir, chicos”, sentenció Brancatelli con ironía, dejando en claro que su valor en el ciclo no pasa por lo estético, sino por la capacidad de generar ida y vuelta.

Lejos de dejar el tema ahí, profundizó en la idea de que la televisión busca perfiles que aporten fricción y contrapuntos. Para graficar su punto, apeló a la figura de un reconocido exmodelo y conductor: “¿Para qué me contratan? ¿Para mostrar la cara? Lo que enriquece es el intercambio de opinión. Por supuesto que opinamos distinto, si no, hubiesen contratado a Iván de Pineda para sentarse ahí”.