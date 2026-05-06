Alfredo Casero desató gran polémica por los Martín Fierro y reveló qué hizo con su estatuilla: "Lo tiré en..."

Alfredo Casero volvió a posicionar a los premios Martín Fierro en el centro de la polémica tras una serie de declaraciones críticas hacia la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y los premios ACE. En una reciente entrevista con Los profesionales de siempre (El Nueve), el actor cuestionó el presente de las premiaciones y de la industria televisiva nacional.

Al ser consultado sobre los galardones, el humorista fue tajante respecto a su visión actual: "Me importan tres sor... los Martín Fierro. Y los premios ACE son una vergüenza".

Para Casero , el medio artístico sufrió un declive que se refleja en estos reconocimientos. Enfocándose en la producción de ficción, sentenció: " Hoy por hoy se desvirtuó todo lo que era bueno. Mataron absolutamente la belleza, lo bueno y acabaron con la TV actuada y los actores".

El actor dejó en claro que no mantiene ningún tipo de apego por las estatuillas obtenidas a lo largo de su carrera actoral y humorística. "No me importa nada. Que hagan lo que quieran" , sostuvo.

El momento más llamativo de la nota llegó hacia el final, cuando el periodista le preguntó directamente si en algún momento había vendido alguno de sus premios Martín Fierro. Lejos de esquivar la consulta, Casero reveló qué hizo con una de sus estatuillas: "Uno lo tiré en el mar, en memoria de un amigo".

Las declaraciones de Casero instalaron nuevamente la discusión sobre el valor simbólico y la actualidad de los premios más conocidos de la televisión argentina. Los comentarios en redes fueron diversos: "Tal cual totalmente devaluado cuando empezaron a regalarlos en todos lados. Una lastima", "Coincido, no se premia lo que debería", "Que habla este personaje".