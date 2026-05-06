Afirman que habría más modificaciones en canal América tras el levantamiento de A la Tarde: los detalles

El miércoles por la tarde, el mundo de la televisión quedó totalmente sorprendido cuando Ángel de Brito anunció que A la Tarde ya no seguirá al aire. Esta noticia surge en medio del bajo número de audiencia, ya que el martes solo tuvo un promedio de 0.9 puntos de rating.

El conductor de LAM fue contundente en sus redes: " El programa de Karina Mazzocco termina , aunque todos seguirán ligados a la empresa". Quienes llegarán a cubrir el horario serán Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli, según De Brito.

En medio de todo esto, el periodista de espectáculos Federico Flowers reveló un nuevo dato que tiene que ver con canal América: " Me cuentan que habrá más modificaciones en algunos programas de América ; pongan el ojo en los programas del finde".

Además, aseguró que "habrá una modificación con Infama también" , pero que, a diferencia de A la Tarde, el programa que sale al aire los domingos no se levantará. Por el momento no hay nada confirmado sobre esta última información que tiene al programa de Marcela Tauro como protagonista.

Así fue el momento en el que Karina Mazzocco anunció el final de A la Tarde

"Quiero contarles que, tras cinco años fantásticos, A la Tarde llega a su fin. Un programa que se instaló, que creció, que marcó agenda, que generó polémica, que provocó incomodidades y que ahora va a quedar libre a finales de mayo".

El fuerte momento en el que Karina Mazzocco anunció el levantamiento de A la Tarde: "Esto es un negocio"

Además, comentó: "Estoy muy triste porque este es mi trabajo, este es el trabajo de muchas compañeras y compañeros que tenemos gran incertidumbre. No es fácil decir que uno va a terminar, pero esto es un negocio, la televisión es un negocio y los programas empiezan y un día terminan".