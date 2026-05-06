En la jornada del miércoles, Ángel de Brito anunció en sus redes sociales que canal América decidió levantar el programa A la Tarde . El mismo se encontraba transitando su quinta temporada y, en medio de cambios y bajos números en el rating, decidieron sacarlo del aire.

"En un mes, vuelven Sabrina y Tartu con programa diario de 16:30 a 18:00, por América. El programa de Karina Mazzocco termina, aunque todos seguirán ligados a la empresa", expresó el conductor de LAM.

Karina Mazzocco comenzó el programa hablando sobre el tema y fue contundente con sus declaraciones: "Quiero contarles que, tras cinco años fantásticos, A la Tarde llega a su fin . Un programa que se instaló, que creció, que marcó agenda, que generó polémica, que provocó incomodidades y que ahora va a quedar libre a finales de mayo".

El fuerte momento en el que Karina Mazzocco anunció el levantamiento de A la Tarde: "Esto es un negocio"

"Yo entré siendo una conductora a este programa y me voy transformada en otra, con más experiencia, menos inocente y con algunas situaciones que me han enseñado muchísimo. Todo el equipo de A la Tarde tuvo la camiseta puesta y desde siempre hicimos mucho ruido", expresó la conductora.

Captura de pantalla 2026-05-06 175706 Karina Mazzocco anunció el final de A la Tarde. Foto: captura de video / América TV.

En otra parte dejó en claro que "estoy muy triste porque este es mi trabajo, este es el trabajo de muchas compañeras y compañeros que tenemos gran incertidumbre. No es fácil decir que uno va a terminar, pero esto es un negocio, la televisión es un negocio y los programas empiezan y un día terminan".