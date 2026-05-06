Levantan un programa de canal América tras un fuerte fracaso en el rating: qué pasará con sus figuras

En las últimas horas se confirmó finalmente que un ciclo de América saldrá del aire y revelaron el motivo y el nuevo proyecto que lo reemplazará.

La televisión le dice adiós a un clásico de las tardes.

El mundo de la televisión quedó impactado luego de la fuerte noticia que compartió Ángel de Brito en sus redes sociales. El conductor de LAM confirmó finalmente que canal América tomó la decisión de levantar un programa tras años en el aire.

Se trata nada más y nada menos que de A la Tarde. El ciclo conducido por Karina Mazzocco no seguirá en este 2026 debido a una fuerte baja en lo que respecta a los niveles de audiencia y que, por supuesto, sorprendió a todos.

El programa de canal América había experimentado un cambio radical donde la conductora recibía historias de vida de la gente y este nuevo formato no gustó para nada en la audiencia. Volvieron al formato habitual, pero no lograron revertir el rating.

No hay vuelta atrás: levantan un programa tras años al aire en canal América Captura de pantalla 2026-05-06 170645 A la Tarde, el programa que canal América sacará del aire. Foto: X / @AngeldebritoOk.

"El programa de Karina Mazzocco termina, aunque todos seguirán ligados a la empresa", expresó De Brito en sus redes sociales. El rating del martes tan solo promedió 0.8 puntos de audiencia, lo que habla del mal momento del ciclo.