Garrafas: cómo anotarse al nuevo subsidio y quiénes pueden cobrarlo

Para muchos hogares sin conexión a la red de gas natural, las garrafas no son una opción secundaria: es la forma cotidiana de cocinar, calefaccionar ambientes o resolver consumos básicos. En ese universo, el Gobierno nacional avanzó con un cambio de fondo en la manera de administrar la ayuda estatal.

El antiguo Programa Hogar quedó integrado al nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados y los usuarios de gas envasado deben inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, conocido como ReSEF, para acceder al beneficio.

La página oficial de Energía aclara que quienes ya estaban en el ex RASE no necesitan repetir el trámite, pero sí deben hacerlo los usuarios de garrafas o beneficiarios del ex Programa Hogar.

La actualización no se limita a un cambio de formulario. El nuevo régimen busca concentrar la asistencia en hogares que no tienen acceso al gas por redes y que cumplen determinados criterios socioeconómicos. Según la normativa publicada en el Boletín Oficial, los usuarios de garrafas de Gas Licuado de Petróleo de 10 kilos que se inscriban y sean admitidos en el ReSEF recibirán un reintegro por la compra de hasta dos garrafas mensuales entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, y de una garrafa mensual durante el resto del año. El monto fijado inicialmente es de $9.593 por garrafa , aunque podrá actualizarse por disposición oficial.

El trámite se realiza de manera digital desde el sitio oficial de subsidios del Estado nacional. Para avanzar con la carga, el solicitante debe tener a mano el último ejemplar del DNI vigente, el CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años y una dirección de correo electrónico de uso frecuente. En los casos vinculados a servicios por red, también se solicitan datos de factura, como número de medidor o número de cliente, aunque para gas envasado el foco está puesto en validar la composición del hogar, los ingresos y la ausencia de acceso a la red.

Quiénes pueden pedir el subsidio

El criterio económico central establece que los ingresos netos del grupo conviviente deben ser iguales o inferiores al equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según INDEC. Además, el régimen contempla situaciones particulares: hogares con un integrante que tenga Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o Certificado Único de Discapacidad. En este último caso, la Secretaría de Energía debe evaluar de qué manera el CUD implica necesidad de asistencia económica para afrontar el pago de los servicios energéticos.

La revisión de datos será más estricta que en etapas anteriores. La normativa prevé cruces de información con organismos como ANSES y otros registros públicos para verificar ingresos y condiciones patrimoniales. Incluso cuando un hogar declare ingresos dentro del umbral permitido, la Secretaría de Energía podrá excluirlo si detecta indicadores de capacidad de pago. Ese punto marca una diferencia relevante: el subsidio deja de funcionar como una continuidad automática y pasa a depender de una validación más focalizada.

Cómo seguir el trámite y dónde consultar

Una vez completada la solicitud, el sistema permite consultar el estado de la gestión y también pedir una revisión si el usuario considera que hubo un error en la evaluación. El beneficio se instrumentará como reintegro en la cuenta del beneficiario y podrá operar mediante herramientas digitales provistas por el Banco Nación y billeteras interoperables, con posibilidad de que se sumen otras entidades financieras. La página oficial también indica que el subsidio al gas envasado se otorgará mediante descuento en la compra usando medios de pago virtuales.

El costado más sensible del nuevo esquema está en la digitalización. La inscripción online puede agilizar la gestión y reducir intermediaciones, pero también deja expuestos a usuarios con baja conectividad o poca familiaridad con plataformas virtuales. Para esos casos, Energía mantiene canales de atención: el teléfono 0800-222-7376, opción Programa Hogar, funciona de 8 a 20, y también está disponible el Centro de Atención de Energía para consultas vinculadas al trámite.