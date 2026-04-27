Paro Bancario: qué pasa con el servicio en Mendoza este lunes

El paro bancario alcanza a dependencias del Banco Central, pero en Mendoza las sucursales atienden con normalidad.

El paro bancario fue convocado por La Bancaria en rechazo al cierre de dependencias del Banco Central.

El paro bancario convocado para este lunes generó dudas entre los usuarios, pero en Mendoza la atención en las sucursales no sufre cambios. La medida fue anunciada por La Bancaria a nivel nacional y está vinculada al rechazo por el cierre de dependencias del Banco Central de la República Argentina.

El conflicto se originó por la decisión de cerrar 12 agencias del BCRA, una medida que, según el gremio, pone en riesgo 32 puestos de trabajo. Por ese motivo, La Bancaria dispuso una protesta de 24 horas que impacta principalmente en los centros vinculados a la logística del efectivo.

A diferencia de un paro bancario tradicional, la medida no implica el cierre general de bancos ni la suspensión total de la atención al público. Las sucursales abrirán en sus horarios habituales, aunque en algunas regiones del país podrían registrarse inconvenientes con la disponibilidad de efectivo si se resiente la distribución de billetes.

paro bancario bancos banco macro En Mendoza, la atención bancaria no debería verse afectada durante este lunes. Walter Moreno/MDZ

En el caso de Mendoza, la provincia no aparece entre las dependencias alcanzadas por los cierres anunciados. De todos modos, el Tesoro Regional local adhirió al reclamo gremial y La Bancaria convocó a una concentración este lunes a las 9 bajo las consignas “no al achique” y “no a los despidos”.