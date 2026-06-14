La Provincia dispuso dos días de duelo por la muerte de Pocho Sosa

El Gobierno de Mendoza decretó dos días de duelo en toda la provincia tras la muerte del emblemático Pocho Sosa.

El gobierno decretó dos días de duelo por la muerte de Pocho Sosa.

El Gobierno de Mendoza decretó dos días de duelo por el fallecimiento de Carlos Alberto "Pocho Sosa", quien nos dejó este domingo a los 82 años de edad. El decreto, firmado por Alfredo Cornejo y Natalio Mema, dispone de 48 horas de duelo en todo el territorio provincial en memoria del referente de la cultura mendocina.

Durante los días de duelo, las banderas Nacional y Provincial permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos provinciales.

Además, el decreto invita a los Poderes Legislativo y Judicial, a las municipalidades de la Provincia, a organismos nacionales con asiento en Mendoza y a demás instituciones públicas a adherir a la medida.

Pocho Sosa - Portada El artista murió a los 82 años. Foto: Instagram / @pochososaok. Por intermedio de la Dirección de Ceremonial y Protocolo, el Gobierno provincial enviará copia del decreto y una nota de condolencias a los familiares de Carlos Alberto “Pocho” Sosa, expresando el profundo pesar del Gobierno y del pueblo de Mendoza.