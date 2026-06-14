Murió Pocho Sosa, emblema de la música mendocina

El emblemático músico mendocino Pocho Sosa falleció este domingo a los 82 años. Lo confirmó la vicegobernadora Hebe Casado en su cuenta de X.

Día de luto para la cultura y el arte mendocino: este domingo, a los 82 años de edad, falleció Carlos Alberto "Pocho" Sosa, un emblema de la música para la provincia. La vicegobernadora Hebe Casado confirmó la noticia en su cuenta de X con un sentido posteo. A las 13:30 se realizará un homenaje en la Legislatura.

"Con profundo pesar despido a Carlos Alberto “Pocho” Sosa, una de las voces más importantes que ha dado Mendoza y un verdadero embajador de nuestra cultura cuyana", escribió Casado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/2066132488351572149&partner=&hide_thread=false Con profundo pesar despido a Carlos Alberto “Pocho” Sosa, una de las voces más importantes que ha dado Mendoza y un verdadero embajador de nuestra cultura cuyana.



Pocho no fue solamente un cantor. Fue un hombre que dedicó su vida a llevar la tonada, la cueca y las historias de… pic.twitter.com/b3KbSzOecB — Hebe Casado (@hebesil) June 14, 2026 "Pocho no fue solamente un cantor. Fue un hombre que dedicó su vida a llevar la tonada, la cueca y las historias de nuestra tierra a cada escenario que tuvo por delante. Durante más de seis décadas ayudó a construir la identidad cultural de Mendoza y a transmitirla con orgullo a nuevas generaciones. Su voz se convirtió en parte de nuestra memoria colectiva y en el sonido de muchas de las emociones que compartimos como pueblo", agregó.

A pedido de la familia, la Legislatura de Mendoza realizará una despedida institucional a Carlos Alberto "Pocho" Sosa, en reconocimiento a su destacada trayectoria y a su invaluable aporte a la cultura mendocina y cuyana. La misma se realizará este domingo, de 13:30 a 16:30, en el Salón Rojo.

Su emblemática poesía Embed Quién era Carlos Alberto Pocho Sosa Pocho Sosa nació en Mendoza el 17 de julio de 1943 y es reconocido como una de las voces más características y emblemáticas de la provincia. Su música se convirtió no solo en una de las cartas de presentación de Mendoza al mundo, sino también en una compañía ineludible para todo mendocino que gusta del buen arte.